Denver nemočen brez Jokića, Oklahoma do vnovične zmage

Ob tesnem porazu proti Bucks je za Luko Dončića in soigralce spodbudno dejstvo, da sta izgubila tudi njuna glavna dva tekmeca v zahodni konferenci. Denver je visoko izgubil proti Atlanti. Varovanci Davida Adelmana so imeli težko nalogo brez svojega glavnega zvezdnika Nikole Jokića. Srbski center bo zaradi poškodbe kolena s parketa odsoten še vsaj tri tedne, kar je seveda velik udarec za ekipo iz Colorada.
Neuspešni so bili tudi košarkarji Houston Rockets, ki so izgubili na gostovanju pri Portland Trail Blazers z rezultatom 105 : 111. Pri gostih je blestel zimzeleni Kevin Durant, ki je vpisal 30 točk, a je bilo to vendarle premalo za zmago Raket. Lakers, Nuggets in Rockets imajo tako vsi 13 porazov, s tem da so košarkarji Denverja odigrali dve tekmi več od Jezernikov in tri več od Teksasčanov.
Na vrhu zahoda in celotne lige še vedno kraljuje Oklahoma City Thunder, ki je brez Shaija Gilgeous-Alexandra in Cheta Holmgrena slavila pri Memphis Grizzlies s 117 : 116. Pri Memphisu zaradi poškodbe ni igral prvi zvezdnik Ja Morant, za katerega pa bo v sezoni, polni razočaranj, franšiza po pisanju ameriških medijev zbirala ponudbe pred iztekom roka za menjave (5. februar).
Golden State se je znesel nad Sacramentom in slavil s 137 : 103, Phoenix pa je tesno s 112 : 107 premagal New York Knicks.
Na vzhodu je Boston doma premagal Toronto s 125 : 117, Philadelphia pa je v gosteh ugnala Orlando s 103 : 91. Visokih zmag sta se veselili še zasedbi New Orleans Pelicans in Los Angeles Clippers. Slednji so s 121 : 105 v gosteh ugnali Brooklyn Nets, Pelikani pa so prav tako v gosteh premagali Washington s 128 : 107.
Izidi lige NBA, 10. januar
Boston Celtics - Toronto Raptors 125 : 117
Orlando Magic - Philadelphia 76ers 91 : 103
Washington Wizards - New Orleans Pelicans 107 : 128
Brooklyn Nets - LA Clippers 105 : 121
Memphis Grizzlies - Oklahoma City Thunder 116 : 117
Denver Nuggets - Atlanta Hawks 87 : 110
Phoenix Suns - New York Knicks 112 : 107
Golden State Warriors - Sacramento Kings 137 : 103
Portland Trail Blazers - Houston Rockets 111 : 105
Los Angeles Lakers - Milwaukee Bucks 101 : 105
(Luka Dončić: 24 točk, 9 skokov, 9 podaj v 36 minutah za Lakers)
