Denver nemočen brez Jokića, Oklahoma do vnovične zmage

Ob tesnem porazu proti Bucks je za Luko Dončića in soigralce spodbudno dejstvo, da sta izgubila tudi njuna glavna dva tekmeca v zahodni konferenci. Denver je visoko izgubil proti Atlanti. Varovanci Davida Adelmana so imeli težko nalogo brez svojega glavnega zvezdnika Nikole Jokića . Srbski center bo zaradi poškodbe kolena s parketa odsoten še vsaj tri tedne, kar je seveda velik udarec za ekipo iz Colorada.

Neuspešni so bili tudi košarkarji Houston Rockets, ki so izgubili na gostovanju pri Portland Trail Blazers z rezultatom 105 : 111. Pri gostih je blestel zimzeleni Kevin Durant , ki je vpisal 30 točk, a je bilo to vendarle premalo za zmago Raket. Lakers, Nuggets in Rockets imajo tako vsi 13 porazov, s tem da so košarkarji Denverja odigrali dve tekmi več od Jezernikov in tri več od Teksasčanov.

Na vrhu zahoda in celotne lige še vedno kraljuje Oklahoma City Thunder, ki je brez Shaija Gilgeous-Alexandra in Cheta Holmgrena slavila pri Memphis Grizzlies s 117 : 116. Pri Memphisu zaradi poškodbe ni igral prvi zvezdnik Ja Morant, za katerega pa bo v sezoni, polni razočaranj, franšiza po pisanju ameriških medijev zbirala ponudbe pred iztekom roka za menjave (5. februar).

Golden State se je znesel nad Sacramentom in slavil s 137 : 103, Phoenix pa je tesno s 112 : 107 premagal New York Knicks.