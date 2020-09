Lakerse le še zmaga loči od velikega finala, poškodba Davisa

Za Jezernike je 34 točk dosegel Anthony Davis, ki si je sedem minut pred koncem tekme poškodoval gleženj, a je stisnil zobe in odigral tekmo. LeBron Jamesje ob zmagi dodal 26 točk. Pri poražencih se je najbolj izkazal Jamal Murray, ki se je ustavil pri 32 točkah. Drugi strelec za Nuggetsov je bil Jerami Grants 17 točkami, medtem ko jih je prvi zvezdnik moštva, Nikola Jokić, dosegel 16. Slovenskega košarkarja Vlatka Čančarjani v ekipi za končnico pri Denverju.

Los Angeles je vodil večino tekme. Zadnjič je bil izid izenačen pri 12:12, a je Denver ostajal blizu. Najvišja prednost Jezernikov je znašala 12 točk, tekmeci pa so se jim pred začetkom zadnje četrtine približali na vsega tri točke. Statistika najboljšega moštva zahodne konference pa je ostala brezmadežna, saj so v tej sezoni dobili še 52. srečanje, na katerem so vodili po treh četrtinah. V zadnji četrtini je James osebno prevzel pokrivanje Murrayja.

"Vedel sem, da se tekma odloča in da mu je šlo odlično. Fant je poseben, predstavlja nevarnost tako od daleč kot v raketi. Toda verjel sem v svoje obrambne sposobnosti in videoanalize in to, kar mi povedo trenerji. Soigralcem sem dejal, da ga bom prevzel. Uspelo mi ga je nekajkrat ustaviti in dobiti skok," je dejal 35-letnik, ki je tik pred desetim nastopom v finalu lige NBA.

Najboljše poteze četrte tekme med Denverjem in LA Lakersi v floridskem 'mehurčku':