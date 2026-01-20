Lakersi bodo v noči na sredo gostovali v Denverju

Strokovnjaki več možnosti za zmago pripisujejo jezernikom, pri katerih zaradi poškodbe še vedno manjka Austin Reaves , ki je odlično začel sezono, zadnjo tekmo pa odigral ob koncu decembra. Nekaj dni kasneje si je koleno poškodoval Nikola Jokić , tako da so Nuggetsi v novo leto vstopili brez srbskega zvezdnika. Ob njegovi odsotnosti so zabeležili sedem zmag in štiri poraze, v primerjavi z Lakersi pa se v tekmo podajajo s slabšo popotnico, saj so na zadnjem obračunu doma klonili proti Charlotte Hornetsom.

Kljub odsotnosti prvega zvezdnika ekipe, po mnenju mnogih celo prvega imena lige, so Nuggetsi na lestvici še zmeraj zelo visoko. Na 43 tekmah so slavili 29-krat in zasedajo tretje mesto na razpredelnici zahodne konference, Lakersi pa so doslej odigrali dve tekmi manj in so s 25 zmagami na šestem mestu.

Po tekmi premora, na kateri so jezerniki z izidom 132:116 izgubili v Portlandu, se je na parket na zadnji tekmi vrnil slovenski košarkarski as Luka Dončić. S 25 točkami je svoji ekipi pomagal do domače zmage z rezultatom 110:93 proti Toronto Raptorsom.