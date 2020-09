Denver Nuggets po preobratu izsilili sedmo tekmo

Košarkarji Denver Nuggets, katerih član je tudi Slovenec Vlatko Čančar, a ga ni v ekipi za končnico lige NBA, so v polfinalu zahodne konference proti Los Angeles Clippers izsilili odločilno sedmo tekmo. Šesto tekmo v boju na štiri zmage so dobili s 111:98 in izid v zmagah poravnali na 3:3. Nikola Jokić je k zmagi Denverja, ki je ob polčasu zaostajal za 16 točk, prispeval 34 točk, 14 skokov in sedem podaj, Jamal Murray je dodal 21 točk. Zlata zrna bodo skušala postati prva ekipa v zgodovini NBA, ki je dvakrat zaporedoma v končnici nadoknadila zaostanek z 1:3 v zmagah in se prebila v naslednji krog. Za LA Clippers, ki so v prvem krogu končnice izločili moštvo Dallas Mavericks Luke Dončića, je Paul George dosegel 33 točk. Ekipa, ki se bo prebila v finale Zahoda, se bo za veliki finale lige NBA pomerila z ekipo Los Angeles Lakers LeBrona Jamesa.

Nikola Jokić FOTO: AP Izid, končnica, zahod, konferenčni polfinale:

Denver Nuggets- Los Angeles Clippers 111:98 (izid v zmagah je poravnan na 3:3)