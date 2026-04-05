Košarka

V Denverju je dišalo po končnici: Jokić s 40 točkami končal serijo enajstih zmag San Antonia

Denver, 05. 04. 2026 09.08 pred 23 dnevi 4 min branja 3

Avtor:
M.J. STA
San Antonio Spurs - Denver Nuggets (Nikola Jokić in Facundo Campazzo v borbi s Keito Bates-Diopom)

Košarkarji ekipe Denver Nuggets so v ligi vpisali osmo zaporedno zmago. Nikola Jokić je dosegel 40 točk in popeljal prvake lige NBA leta 2023 do zmage nad Victorjem Wembanyamo in San Antoniom po podaljšku s 136:134. Spurs so v Koloradu prekinili niz 11 zmag v ligi NBA.

Na zahodu so oddane že skoraj vse vstopnice za neposredno uvrstitev v končnico. Na vrhu razvrstitve zahodne konference je ekipa Oklahoma City Thunder z razmerjem 61 zmag in 16 porazov, nato sledi San Antonio, ki ima 59 zmag in 19 porazov, na tretjem mestu je Los Angeles Lakers z Luko Dončićem s 50 zmagami in 27 porazi, četrti je Denver s 50 zmagami in 28 porazi. 

Preberi še Reaves nad navijača, ki je žalil Dončića: Pokaži malo spoštovanja

Houston na petem mestu ima 48 zmag in 29 porazov, le Minnesota na šestem mestu (46-31) nima še uradno potrjene neposredne uvrstitve v končnico. Trikratni najkoristnejši igralec lige NBA, Nikola Jokić, je za Denver na tekmi proti teksaškim ostrogam dodal osem skokov, 13 podaj in tri blokade.

Nikola Jokić
Nikola Jokić
FOTO: AP

Kandidat za MVP Victor Wembanyama, ki se je vrnil po eni tekmi, ki jo je izpustil zaradi počitka zaradi bolečega gležnja, je za San Antonio, ki so večino tekme vodili, a niso mogli odbiti odločilnega napada Denverja, dosegel 34 točk, 18 skokov, sedem podaj in pet blokad. 

Preberi še Ko ima hudič mlade: po Dončiću do konca sezone 'izgubljen' tudi Reaves

Aaron Gordon je po Jokićevi asistenci z zabijanjem izenačil na 124:124 6,2 sekunde pred koncem rednega dela. Wembanyama je zgrešil zadnji met ob izteku časa in sledil je podaljšek, ko je Gordon v uvodnih minutah z zabijanjem dokončno zagotovil vodstvo Denverja.

"To je dokaz, kaj zmoremo biti kot ekipa," je dejal Gordon, ki je končal s 15 točkami. Cameron Johnson je dosegel 17 točk, Jamal Murray pa 15 točk in 10 podaj za Nuggets v tekmi, ki jo je zaznamovala silovitost igre na ravni končnice. "Všeč nam je ta intenzivnost," je dejal Gordon. "Gre za res dober klub, ki igra res močno košarko. Tako so iz nas izvlekli prav vse."

Victor Wembanyama
Victor Wembanyama
FOTO: Profimedia

Dva tedna pred začetkom končnice je Gordon dejal, da je bila zmaga nad drugouvrščeno ekipo Zahoda pomemben pokazatelj pripravljenosti. "To je veliko," je dejal. "Želim si le, da bi bili pripravljeni, ko bo prišel čas. To je bil dober korak v to smer." Ostroge so ob polčasu povedle z 72:65. Denver je v začetku tretje četrtine zmanjšal zaostanek na eno točko po Jokićevem polaganju in v četrti četrtini zaostajal za štiri točke.

Preberi še Zle slutnje so se uresničile: Dončić bo izpustil preostanek rednega dela sezone

San Antonio je 9:08 minute pred koncem rednega dela po zabijanju Wembanyama povečal prednost na 11 točk, Denver pa se je boril naprej in za kratek čas povedel za eno točko, preden so redni del končali z izenačenjem. Wembanyama je tekmo označil za "neverjetno". "Zelo zabavna, ena najbolj zabavnih tekem," je dejal 22-letni Francoz. "Želim si, da bi jo lahko končali z zmago, vendar pa je to bilo vseeno dobro za nas. To je bil pravi preizkus proti ekipi, ki ne popušča in se bori."

Cade Cunningham
Cade Cunningham
FOTO: Profimedia

Zanimivo je bilo tudi v vzhodni konferenci. Detroit Pistons so si zagotovili prvo mesto v vzhodni konferenci s tretjo zaporedno in 57. zmago v sezoni nad Philadelphia 76ers s 116:93. Tobias Harris je dosegel 19 točk, Jalen Duren in Daniss Jenkins pa sta dodala po 16 točk, Detroit pa bo redni del sezono končal na vrhu seznama v vzhodni konferenci ter si je zagotovil prednost domačega igrišča v končnici vzhoda, prvič po letu 2007.

Preberi še Flagg se je pridružil velikemu Jordanu, a Dallas še naprej serijsko izgublja

Miami Heat, ki so deseti na razpredelnici vzhodne konference, so premagali Washington Wizards z neverjetnim izidom 152:136. Jaime Jaquez mlajši je s klopi za Miami dosegel največ točk na tekmi, 32. Njegov kolega rezervist Kel'el Ware je dodal 24 točk, 19 skokov in osem blokad, sedem igralcev floridske vročice pa je doseglo dvomestno število točk. Med njimi je bil tudi Bam Adebayo, ki je na zadnji tekmi Miamija proti Washingtonu 10. marca dosegel neverjetnih 83 točk, a se je tokrat moral zadovoljiti z izkupičkom 14 točk.

Izidi:
Miami Heat - Washington Wizards 152:136

Denver Nuggets - San Antonio Spurs 136:134 (podaljšek)

Philadelphia 76ers - Detroit Pistons 93:116

KOMENTARJI3

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
brezcasni
05. 04. 2026 19.23
igra se obramba a košarka je tako hitra da se skoraj ne da postavit obrambe kot v Evropi kjer beki nadrkavajo zogo 15 minut in driblajo sami sebe
brezcasni
05. 04. 2026 19.24
15 sekund
Anion6anion
05. 04. 2026 12.19
152:136.!!!??? Takšen rezultat je možen samo v NBA kjer se obrambe sploh ne igra.
bibaleze
Portal
Damjan Murko iskreno o očetovstvu: "Ko sem prvič držal sina v naročju, sem pomislil, da je moje javno življenje končano"
4 koraki, ki ločijo srečne pare od vseh ostalih
4 koraki, ki ločijo srečne pare od vseh ostalih
Simptomi, ki jih v nosečnosti ne smete spregledati
Simptomi, ki jih v nosečnosti ne smete spregledati
Drama v zraku: nosečnica rodila med letom na višini 10.000 metrov
Drama v zraku: nosečnica rodila med letom na višini 10.000 metrov
zadovoljna
Portal
Največji strah slovenske podjetnice se je preoblikoval v njeno moč
Dnevni horoskop: Strelci si želijo svobode, kozorogi iščejo napredek
Dnevni horoskop: Strelci si želijo svobode, kozorogi iščejo napredek
Balerinke, ki ustvarijo optično iluzijo in poskrbijo, da smo videti vitkejše
Balerinke, ki ustvarijo optično iluzijo in poskrbijo, da smo videti vitkejše
4 razlogi, zaradi katerih si ljudje grizejo nohte
4 razlogi, zaradi katerih si ljudje grizejo nohte
vizita
Portal
Tiha kostna motnja, ki prizadene 40 % odraslih: zakaj je tako nevarna?
Strokovnjaki razkrivajo preprost način za zmanjšanje zdravstvenih tveganj sedenja
Strokovnjaki razkrivajo preprost način za zmanjšanje zdravstvenih tveganj sedenja
Zakaj ne izgubite maščobe na trebuhu: to so najpogostejši razlogi
Zakaj ne izgubite maščobe na trebuhu: to so najpogostejši razlogi
Kdaj in zakaj se ljudje spremenijo, ko dobijo moč?
Kdaj in zakaj se ljudje spremenijo, ko dobijo moč?
cekin
Portal
Garsonjere za 170.000 in več evrov. Poglejte najdražjo
Tik pred prazniki, pokojnine pa še ni
Tik pred prazniki, pokojnine pa še ni
Zadnji dan, do katerega mora biti izplačan regres
Zadnji dan, do katerega mora biti izplačan regres
Nova pravila za prtljago pri Lufthansi
Nova pravila za prtljago pri Lufthansi
moskisvet
Portal
Nekdanji smučar odločno: življenje po smrti obstaja
Te ženske po horoskopu veljajo za najboljše ljubimke
Te ženske po horoskopu veljajo za najboljše ljubimke
Kardiolog opozarja: te tri pijače najbolj škodujejo srcu
Kardiolog opozarja: te tri pijače najbolj škodujejo srcu
Večina ljudi napačno marinira meso za žar – delaš tudi ti te napake?
Večina ljudi napačno marinira meso za žar – delaš tudi ti te napake?
dominvrt
Portal
'Mene bi kap': posnetek modrasov sprožil val strahu
Podgane na vrtu: kako ravnati preventivno?
Podgane na vrtu: kako ravnati preventivno?
Kako očistiti kuhinjske pripomočke z oljčnim oljem (in kdaj ga nikoli ne uporabiti)
Kako očistiti kuhinjske pripomočke z oljčnim oljem (in kdaj ga nikoli ne uporabiti)
Viralni trik z aluminijasto folijo za odlaganje olja: ali deluje in katere so boljše alternative
Viralni trik z aluminijasto folijo za odlaganje olja: ali deluje in katere so boljše alternative
okusno
Portal
Piknik revolucija: jed, ki zasenči čevapčiče in pleskavice
Prvomajski golaž: 3 napake, zaradi katerih ne uspe tako, kot bi moral
Prvomajski golaž: 3 napake, zaradi katerih ne uspe tako, kot bi moral
Sladica brez peke, ki bo popestrila praznične dni
Sladica brez peke, ki bo popestrila praznične dni
Hitro pecivo za piknike, ki je ravno prav sočno in osvežilno
Hitro pecivo za piknike, ki je ravno prav sočno in osvežilno
voyo
Portal
Ljubezen na prvi ples
Kmetija
Kmetija
Belo se pere na devetdeset
Belo se pere na devetdeset
Sanjski moški
Sanjski moški
