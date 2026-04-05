V Denverju je dišalo po končnici: Jokić s 40 točkami končal serijo enajstih zmag San Antonia

Na zahodu so oddane že skoraj vse vstopnice za neposredno uvrstitev v končnico. Na vrhu razvrstitve zahodne konference je ekipa Oklahoma City Thunder z razmerjem 61 zmag in 16 porazov, nato sledi San Antonio, ki ima 59 zmag in 19 porazov, na tretjem mestu je Los Angeles Lakers z Luko Dončićem s 50 zmagami in 27 porazi, četrti je Denver s 50 zmagami in 28 porazi.

Houston na petem mestu ima 48 zmag in 29 porazov, le Minnesota na šestem mestu (46-31) nima še uradno potrjene neposredne uvrstitve v končnico. Trikratni najkoristnejši igralec lige NBA, Nikola Jokić, je za Denver na tekmi proti teksaškim ostrogam dodal osem skokov, 13 podaj in tri blokade.

Kandidat za MVP Victor Wembanyama, ki se je vrnil po eni tekmi, ki jo je izpustil zaradi počitka zaradi bolečega gležnja, je za San Antonio, ki so večino tekme vodili, a niso mogli odbiti odločilnega napada Denverja, dosegel 34 točk, 18 skokov, sedem podaj in pet blokad.

Aaron Gordon je po Jokićevi asistenci z zabijanjem izenačil na 124:124 6,2 sekunde pred koncem rednega dela. Wembanyama je zgrešil zadnji met ob izteku časa in sledil je podaljšek, ko je Gordon v uvodnih minutah z zabijanjem dokončno zagotovil vodstvo Denverja.

"To je dokaz, kaj zmoremo biti kot ekipa," je dejal Gordon, ki je končal s 15 točkami. Cameron Johnson je dosegel 17 točk, Jamal Murray pa 15 točk in 10 podaj za Nuggets v tekmi, ki jo je zaznamovala silovitost igre na ravni končnice. "Všeč nam je ta intenzivnost," je dejal Gordon. "Gre za res dober klub, ki igra res močno košarko. Tako so iz nas izvlekli prav vse."

Dva tedna pred začetkom končnice je Gordon dejal, da je bila zmaga nad drugouvrščeno ekipo Zahoda pomemben pokazatelj pripravljenosti. "To je veliko," je dejal. "Želim si le, da bi bili pripravljeni, ko bo prišel čas. To je bil dober korak v to smer." Ostroge so ob polčasu povedle z 72:65. Denver je v začetku tretje četrtine zmanjšal zaostanek na eno točko po Jokićevem polaganju in v četrti četrtini zaostajal za štiri točke.

San Antonio je 9:08 minute pred koncem rednega dela po zabijanju Wembanyama povečal prednost na 11 točk, Denver pa se je boril naprej in za kratek čas povedel za eno točko, preden so redni del končali z izenačenjem. Wembanyama je tekmo označil za "neverjetno". "Zelo zabavna, ena najbolj zabavnih tekem," je dejal 22-letni Francoz. "Želim si, da bi jo lahko končali z zmago, vendar pa je to bilo vseeno dobro za nas. To je bil pravi preizkus proti ekipi, ki ne popušča in se bori."

Zanimivo je bilo tudi v vzhodni konferenci. Detroit Pistons so si zagotovili prvo mesto v vzhodni konferenci s tretjo zaporedno in 57. zmago v sezoni nad Philadelphia 76ers s 116:93. Tobias Harris je dosegel 19 točk, Jalen Duren in Daniss Jenkins pa sta dodala po 16 točk, Detroit pa bo redni del sezono končal na vrhu seznama v vzhodni konferenci ter si je zagotovil prednost domačega igrišča v končnici vzhoda, prvič po letu 2007.

Miami Heat, ki so deseti na razpredelnici vzhodne konference, so premagali Washington Wizards z neverjetnim izidom 152:136. Jaime Jaquez mlajši je s klopi za Miami dosegel največ točk na tekmi, 32. Njegov kolega rezervist Kel'el Ware je dodal 24 točk, 19 skokov in osem blokad, sedem igralcev floridske vročice pa je doseglo dvomestno število točk. Med njimi je bil tudi Bam Adebayo, ki je na zadnji tekmi Miamija proti Washingtonu 10. marca dosegel neverjetnih 83 točk, a se je tokrat moral zadovoljiti z izkupičkom 14 točk. Izidi:

Miami Heat - Washington Wizards 152:136 Denver Nuggets - San Antonio Spurs 136:134 (podaljšek) Philadelphia 76ers - Detroit Pistons 93:116