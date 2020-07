Denver zaradi besed o koronavirusu opravil pogovor s Porterjem Jr.

Tim Connellysicer glede dogodka ni podal uradne izjave, trener ekipe Denverja Michael Malonepa je dejal, da je za besede Michaela Porterja Jr. izvedel ob vkrcanju na avtobus, ko so se Vlatko Čančarin soigralci podali na sredin jutranji trening.

"Jasno je, da nisem policija, ki nadzira misli ljudi," je Malone povedal ob pogovoru z mediji prek Zooma."Nobenemu od naših igralcev ne bom rekel, kaj lahko in česa ne smejo izreči. Rekel bi le to, da bodite občutljivi do trenutne situacije v naši državi in po svetu, kar se tiče koronavirusa. Michael Porter in vsak drug igralec v naši ekipi je upravičen do svojega mnenja in dostopa do pravice govora, to pa bom spoštoval vse do takrat, dokler to ne bo postalo moteče. Kar je izrekel Michael, glede na to, da sem bil zjutraj z našimi igralci na zajtrku in treningu, nas ni niti slučajno zmotilo."

'Uporabljajo ga za nadzor'

Besede Porterja Jr., ki je o koronavirusu spregovoril na družbenih omrežjih, so v Združenih državah Amerike še posebej odmevale zaradi bližanja mejniku 150.000 smrti na ozemlju ZDA, medtem ko je po svetu za posledicami koronavirusa po zadnjem štetju umrlo 661.917 ljudi.

"Osebno mislim, da koronavirus očitno uporabljajo za večje stvari,"je na Snapchatu dejal 22-letni košarkar iz Columbie v Misuriju. "Uporabljajo ga za nadzor nad številom prebivalstva, samo v smislu, da lahko nadzirajo mase ljudi. Mislim, da je zaradi virusa pod nadzorom ves svet. Moraš nositi masko. Kdo ve, kaj se bo zgodilo, ko se bo pojavilo cepivo? Morda se boš moral cepiti, da bi lahko potoval. To bi bilo res noro,"meni Porter Jr.

Klub 'ne bo utišal' nikogar

Malone je varovancem tudi zabičal, naj ne pozabijo na aktualne dogodke v domovini, kjer že več mesecev potekajo protesti proti rasni neenakosti, medtem ko bodo košarkarji od preostanka države praktično "odrezani" do konca sezone in se protestov ali kakršni koli drugih dogodkov zunaj meja zabaviščnega parka ne bodo smeli udeleževati.

"Vem, da je Tim Connelly skupaj z našo upravo govoril z Michaelom glede njegovih izjav, še precej pred tem, ko sem jaz sploh izvedel, kaj je bilo izrečeno,"je dodal Malone."O tem so se torej z njim pogovorili, razume situacijo. Ponavljam, da mi kot organizacija ne bomo utišali nikogar. Če nekdo močno verjame v kaj, potem imajo poligon in svobodo, ki ju lahko izkoristijo. Poskusili bomo zgolj izobraziti fante, da bodo razumeli vpliv tega, kar morda govorijo."

Zaradi odsotnosti Jokić postal celo organizator igre

Kljub težavam s poškodbami in poznim prihodom v zabaviščni park Walt Disney World, tudi zaradi pozitivnih testov na prisotnost novega koronavirusa, Malone ni ponudil veliko priložnosti slovenskemu reprezentantu Čančarju, ki bi se na prvi tekmi po nadaljevanju rednega dela sezone lige NBA v "mehurčku" lahko sicer pomeril z nekdanjim reprezentančnim kolegom Goranom Dragićem. Malone, ki je zaradi težav s poškodbami na položaj organizatorja igre nedavno postavil kar srbskega centra in prvega zvezdnika kluba Nikolo Jokića, pred obračunom z Miami Heati pravi, da ga zanima le ena stvar.

"V tem trenutku, če sem pošten, me naša končna uvrstitev ne skrbi. Moja skrb številka ena je zdravje,"je dodal Malone."To je še naprej ogromna skrb zame, ogromna ključna točka. Lahko najdemo način, da ozdravimo do 17. avgusta? Nimam pojma, kdo bo nared za sobotno tekmo ob 13.00 proti Miamiju. Danes smo opravili trening, kar nekaj fantov ni moglo sodelovati zaradi poškodb in bili smo zelo, zelo previdni ... Zdi se namreč, kot da se vsak dan spremeni stanje določenih igralcev, ki niso na voljo ... Ko bomo dobili te odgovore glede tega, če bodo pripravljeni, potem nam bo precej lažje ugotoviti, kdo za vraga bo igral za nas."