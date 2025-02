Denver padel v Chicagu, New York Knicks nadigrali Memphis

Biki so razliko napravili predvsem na začetku zadnje četrtine, ko so prišli do prednosti desetih točk. Nuggets so se še približali na tri točke zaostanka, a kljub novemu trojnemu dvojčku Nikole Jokića niso našli recepta za tekmeca.

Srbski center je dosegel 33 točk ter dodal še 12 skokov in 14 asistenc, Christian Braun pa je prispeval 28 točk. Pri Chicagu je 21 točk dosegel Zach LaVine, 20 ob desetih pobranih skokih pa Nikola Vučević.