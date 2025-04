Nuggetsi v gosteh dosegli pomembno zmago, Jokić s trojnim dvojčkom

Igralci Denverja so si v Kaliforniji dobro razdelili delo, saj je kar četverica dosegla vsaj 20 točk. Christian Braun je dosegel 25 točk, Aaron Gordon in Michael Porter po 21, Nikola Jokić pa ob 20 točkah tudi 12 skokov in 11 podaj. Jalen Pickett je z 18 koši zaokrožil delo prve peterke, rezervisti pa so tokrat k zmagi skupaj prispevali 19 košev. Za Sacramento je 27 točk dosegel Zach Lavine.