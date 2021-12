Nikola Jokić in Denver pokvarila Curryjev jubilej

Za Denver ni zaigral Koprčan Vlatko Čančar, ki je tekmo izpustil zaradi zdravstvenih težav.

Pri Denverju se je izkazal Nikola Jokić z 22 točkami in 18 skoki. Jokić je v zadnjih sekundah blokiral potencialni strel Jonathana Kuminge za izenačenje. Bojevniki so nato dobili še eno priložnost za izenačenje, a je Andre Iguodala tik pred zvokom sirene zgrešil trojko. Jokić je za Nuggetse zbral še pet podaj in štiri ukradene žoge, Will Barton je dodal 21 točk.

Andrew Wiggins je za Golden State dosegel 21 točk in osem skokov na svoji prvi tekmi po koncu zdravstvenega in varnostnega protokola lige zaradi covida-19. Stephen Curry, ki je v drugem polčasu dosegel 21 od svojih 23 točk, je pozno v tretji četrtini zadel met za tri točke iz kota. To je pomenilo, da je na 157 zaporednih tekmah dosegel trojko iz igre. Curry je tako izenačil svoj lastni rekord lige NBA, ki ga je postavil v sezonah od 2014 do 2016.