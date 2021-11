Denver poražen, Čančar spet brez priložnosti za dokazovanje

Ja Morant je dosegel 26 točk, osem podaj in sedem skokov, Tyus Jones pa je k zmagi dodal 17 točk. Xavier Tillman jih je zbral 12, Desmond Bane in Jaren Jackson ml. pa vsak po 11, kar je bilo dovolj, da so grizliji prekinili niz treh zaporednih porazov. Prvi strelec Denverja je bil srbski zvezdnik Nikola Jokić, ki je dosegel 23 točk ob sedmih skokih in sedmih podajah, Aaron Gordon pa je dodal 15 točk in deset skokov. Naslednja tekma čaka zlata zrna v sredo, ko bodo imeli igralci priložnost maščevati današnji poraz, saj se bodo v Memphisu še enkrat pomerili z grizliji.

Luko Dončića z Dallas Mavericks naslednja tekma čaka v noči na sredo po srednjeevropskem času, ko bo z ekipo gostoval pri Miami Heat, Dragićevi dolgoletni ekipi, ki ga je poleti nepričakovano poslala v Toronto.

Izidi:

New York Knicks – Toronto Raptors 104:113

(Goran Dragić ni igral za Toronto.)

Charlotte Hornets – Cleveland Cavaliers 110:113

Indiana Pacers – San Antonio Spurs 131:118

Philadelphia 76ers – Portland Trail Blazers 113:103

Atlanta Hawks – Washington Wizards 118:111

Boston Celtics – Chicago Bulls 114:128

Memphis Grizzlies – Denver Nuggets 106:97

(Vlatko Čančar zaradi poškodbe ni igral za Denver.)

Minnesota Timberwolves – Orlando Magic 97:115

LA Clippers – Oklahoma City Thunder 99:94