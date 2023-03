Denver poražen v New Yorku

Košarkarji Denver Nuggets so v severnoameriški ligi NBA izgubili v New Yorku, Knicks so zmagali s 116:110. Pri gostih Vlatko Čančar ni dobil priložnosti za igro. Denver, ki je kljub porazu še vedno prvi na zahodnem delu lige, ostaja v New Yorku, saj bo igral proti Brooklyn Nets.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Jalen Brunson se je v ekipo Knicks vrnil po poškodbi leve noge s 24 točkami. Že v prvi četrtini je zbral 16 točk, v drugem polčasu pa 13. Med drugim je za New York, ki je branil dve točki prednosti v zaključku, najprej 43 sekund pred koncem dosegel dve točki, potem pa še podal Mitchellu Robinsonu, ki je 24 sekund pred zvokom sirene postavil končni izid 116:110. RJ Barrett je za zmago dodal 21 točk, Julius Randle pa 20. Pri gostih, izgubili so petič na zadnjih šestih tekmah, je Srb Nikola Jokić nanizal 24 točk, 10 skokov in osem podaj, Jamal Murray je prispeval 25 točk. Izidi:

New York Knicks - Denver Nuggets 116:110

(Vlatka Čančarja ni bilo v postavi Denverja) LA Clippers - Orlando Magic 108:113 Indiana Pacers - Philadelphia 76ers 121:141 Toronto Raptors - Minnesota Timberwolves 122:107 Washington Wizards - Sacramento Kings 118:132 Chicago Bulls - Miami Heat 113:99 Memphis Grizzlies - Golden State Warriors 133:119 Utah Jazz - Boston Celtics 118:117