Denver povedel, Philadelphia izenačila v konferenčnem polfinalu

Malone: Skrbel me je čustveni glavobol "V soboto zvečer je bil čustveni vrhunec, dobili smo sedmo tekmo, to je bila deloma moja največja skrb pred nocojšnjo (tekmo, op. a.)," je po obračunu dejal zadovoljni trener Denverja Michael Malone . "Jasno je, da te skrbi to, kako se boš proti njim branil, a kako se bomo odzvali po tistem čustvenem glavobolu? Mislim, da so naši fantje opravili precej dobro delo,"se je napornih sedmih tekem s San Antonio Spursi, serija se je končala pred dobrimi 48 urami, dotaknil Malone.

Nikola Jokić je s 37 točkami (+ 9 skokov in 6 podaj) uspel zajeziti nalet Portland Trail Blazersov in njihovega zvezdnika Damiana Lillarda ter povratnika Enesa Kanterja na prvi tekmi polfinala v Denverju, kjer so Nuggetsi proti spočitim Blazersom zdržali za uvodno zmago v seriji. Lillard je bil prvo ime v petih tekmah z ekipo Oklahomo City Thunder v prejšnjem krogu, ko je dosegel tudi 50 točk in z neverjetnim metom "s parkinga" tudi odločil serijo, tokrat pa je za tri metal 4/12.

Lillard je z dvema polaganjema devet minut pred koncem znižal zaostanek gostov na vsega pet točk, toda Jokić je s prostimi meti po namerni osebni napaki C. J. McCollumaskupaj z zabijanjema MasonaPlumleeja pomiril strasti v Pepsi Centru in domače oddaljil na varnih 107:96. Blazersi so imeli po hitri zmagi v seriji z Oklahomo skoraj teden dni počitka oziroma časa za pripravo, a so Nuggetsi zdržali za četrto zmago na zadnjih petih tekmah. Gostom ni pomagal tudi ozdraveli Kanter, ki si je na zadnji tekmi prvega kroga poškodoval ramo in se vrnil s 14 točkami že v prvem polčasu.

Konec kanadskega uroka za Philadelphio, izid je izenačen

Jimmy Butler je z izvrstno predstavo Philadelphii 76ersom pomagal prekiniti niz porazov proti Toronto Raptorsom: v kanadsko-ameriškem paru konferenčnega polfinala Vzhoda je zdaj izid izenačen na 1:1. Butler je poleg 30 točk prispeval še 11 skokov, James Ennis pa je v vrstah Sixersov dodal 13 točk. Philadelphia v Torontu ni slavila od 10. novembra 2012, v tem obdobju sta ekipi odigrali 14 medsebojnih obračunov.

TORPHILA

"Vsi želijo predstaviti to podobo, kako mi nismo zmagali tukaj koliko let pač že. Samo zadovoljen sem, da smo izšli kot zmagovalci. Ni nam mar, koliko tekem smo izgubili, nič takšnega nas ne zanima,"je po zmagi dejal Butler, ki je dosegel 12 točk v zadnji četrtini, v kateri so 76ersi zdržali zaključni nalet Kanadčanov. Na prvi tekmi je z metom 4/12 prispeval vsega 10 točk v 46 minutah.

Kljub bolezni Embiid 'niti slučajno' ni želel počivati

Serija se zdaj seli v Philadelphio, kjer bo Toronto poskušal uprizoriti predstavo iz tretje četrtine, v kateri so Kanadčani skorajda povsem nadoknadili 19 točk zaostanka iz prvega polčasa. A nato je slab začetek zadnje četrtine v prednost spet izstrelil goste, a je z uspešnimi meti z razdalje Kyle Lowrydobro minuto in pol pred koncem poskrbel za izid 87:90. Pascal Siakamje uspel znižati tudi na 89:90, a nato je Joel Embiid 24 sekund pred koncem odgovoril s košem za 89:92. Lowry bi nato kmalu izgubil žogo, a je Danny Green zgrešil morebiten izenačujoči met z razdalje, po skoku Tobiasa Harrisa, enajstem na tekmi, pa je omenjeni igralec zadel oba prosta meta in odločil tekmo 3,9 sekunde pred koncem.

"Ob koncu smo imeli srečo. Vse pohvale tega sveta pa gredo Joelu," je Embiida, ki je tekmo odigral kljub bolezni, zaradi katere je potreboval intravenozno terapijo, pohvalil trener Philadelphie Brett Brown. Kamerunski center je prispeval 12 točk v 32 minutah, čeprav ni sodeloval pri jutranjem ogrevanju zaradi suma gripe.

"Niti slučajno ne bi izpustil te tekme. Bila je res pomembna za nas. Ni pomembno, kaj mi je bilo, igral bi v vsakem primeru,"je dejal Embiid. Kawhi Leonard je v domačih vrstah prispeval 35 točk, Siakam jih je dodal 21, Lowry pa 20. Toronto je za tri točke metal 10/37, skupno pa 33/91. S tem se je končal rekord franšize: Raptorsom namreč še nikoli ni uspelo nanizati petih zmag v končnici. Tekmo si je v družbi partnerja, hokejista P. K. Subbana, ogledala tudi sveže upokojena smučarska zvezdnica Lindsey Vonn, ki je obračun spremljala s sedeža ob igrišču nasproti Torontove klopi.

Liga NBA, končnica, konferenčni polfinale, 2. tekma:

- Vzhod:

Toronto Raptors ‒ Philadelphia 76ers 89:94 /1:1/

MVP

STATS

1. tekma:

- Zahod:

Denver Nuggets ‒ Portland Trail Blazers 121:113 /1:0/

MVP

STATS

// - izid v zmagah, igrajo na štiri po sistemu 2-2-1-1-1