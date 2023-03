Denver prekinil črno serijo, Dragić še čaka na priložnost v Milwaukeeju

Najkoristnejši igralec prejšnjih dveh sezon Nikola Jokić je bil med najzaslužnejšimi, da je po štirih porazih v nizu Denver prišel do nove zmage. Srb je bil s 30 točkami prvi strelec tekme, dodal je še 10 skokov in devet podaj.

Denver je vodilna ekipa zahodnega dela lige, v celotni pa vodi Milwaukee. A je oslabljena Indiana tokrat zmagala na krilih sedmih igralcev, ki so dosegli dvomestno število točk. Andrew Nembhard je zbral 24 točk, dve manj pa Aaron Nesmith, ki je zadel šest trojk. Zaradi poškodb so manjkali njuni soigralci Tyrese Haliburton, Kendall Brown, Chris Duarte in Trevelin Queen.

Pacers so do zmage prišli v drugem delu, Bucks so z 49:37 nadigrali v tretji četrtini, v zadnji pa s 35:22, zato je bil po tekmi zelo razočaran grški zvezdnik tekmecev Giannis Antetokounmpo (25 točk).

Nets so v Brooklynu izgubili dvoboj s Sacramentom Kings s 96:101, Domantas Sabonis je vpisal 24 točk in 21 skokov. Kings so sedaj pri 42 zmagah in so ob 27 porazih druga ekipa na zahodnem delu lige in s tem praktično že v končnici prvič po letu 2006.

Doma so zmagali Toronto Raptors, boljši so bili od moštva Oklahoma City Thunder s 128:111, in Phoenix Suns, ki so s 116:113 premagali Orlando Magic.

Josh Okogie je v izdihljajih tekme blokiral poskus trojke Paola Banchera, s katero bi Orlando izenačil, sonca pa so prišla do prve zmage po treh porazih. Toronto je še šestič v nizu slavil doma, za kanadsko zasedbo je Kamerunec Pascal Siakam dosegel dvojni dvojček (25 točk, 14 skokov).

Košarkarji Dallas Mavericks, ki so na zadnjih tekmah nastopili brez poškodovanih zvezdnikov Luke Dončića in Kyrieja Irvinga, bodo v noči na soboto po slovenskem času igrali proti glavnim tekmecem za končnico, Los Angeles Lakers.

Draymond Green, član branilcev naslova Golden State Warriors, je dobil prepoved nastopanja na eni tekmi, ki je avtomatična v ligi, ko igralec ali trener doseže številko 16 pri tehničnih napakah v sezoni. Green, ki je bil z Warriors štirikrat prvak, je šestnajsto dobil ob sredinem porazu prvakov v Los Angeles proti Clippers. V primeru, da bo dobil še dve naslednji tehnični napaki, ga ponovno čaka prisilni počitek na eni tekmi.

Izidi:

Detroit Pistons - Denver Nuggets 100:119

(Vlatko Čančar: skok v minuti igre za Denver)

Brooklyn Nets - Sacramento Kings 96:101

Toronto Raptors - Oklahoma City Thunder 128:111

Milwaukee Bucks - Indiana Pacers 123:139

(Gorana Dragića ni bilo v postavi Milwaukeeja)

Phoenix Suns - Orlando Magic 116:113