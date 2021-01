Denver s Čančarjem do sedme zmage

Na tekmi je blestel srbski center Nikola Jokić s 27 točkami in 12 skoki. Monte Morris je dosegel 22 točk, Gary Harris 20, Paul Millsap pa z 21 točkami in 12 skoki prav tako dvojnega dvojčka kot Jokić. Pri Oklahomi je imel z 20 točkami najboljši strelski večer Luguentz Dort, a je 15 košev dosegel že v prvem delu. Tekmo je Denver odločil v drugi in tretji četrtini, ki ju je dobil za 13 in 10 točk. Gostitelji so bili boljši predvsem v skoku, ki so ga dobili z 58:41.

Vlatko Čančar je bil na parketu štiri minute, zgrešil je oba meta na koš, zbral pa dva skoka in tekmecem ukradel eno žogo.

S sedmimi zmagami in sedmimi porazi je Denver uvrščen na sredini lestvice na zahodu. Po dveh dneh počitka ekipo iz Kolorada čaka gostovanje pri četrtouvrščenem Phoenixu.