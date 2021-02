Denver s Čančarjem nadigral aktualne prvake iz Los Angelesa

Na vrhu zahodne konference ostaja Utah Jazz (22-5), priložnost za 22. zmago v sezoni pa so zamudili košarkarji Los Angeles Lakers (21-7). Klonili so proti Denver Nuggets s 105:122. Obenem se je poškodoval še Anthony Davis, ki ima težave z ahilovo tetivo. Iz tabora branilcev naslova prvaka so sicer sporočili, da z odličnim krilnim centrom ni nič hujšega, v naslednjih dneh pa ga čakajo dodatni pregledi.

V ponovitvi finala zahodne konference v lanski sezoni je Nikola Jokić prišel do novega trojnega dvojčka. Dosegel je 23 točk in dodal 16 skokov ter 12 podaj. Dve točki več je prispeval Jamal Murray. Na drugi strani je ena podaja do trojnega dvojčka zmanjkala LeBronu Jamesu, ki se je ustavil pri 22 točkah in desetih skokih.