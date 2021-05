Denver s Čančarjem še v igri

Denver Nuggets so na četrti tekmi dvoboja proti Portland Trail Blazers izgubili s 95:115, tako da je serija izenačena na 2:2 v zmagah. Vlatko Čančar je odigral osem minut, v tem času pa dosegel šest točk ter po en skok, podajo in blokado. Tokrat je vlogo prvega moža pri Portlandu prevzel Norman Powell , ki je dosegel 29 točk, od tega štiri trojke ob metu iz igre 11:15. CJ McCollum je za šeste nosilce dodal 21 točk. Pri zlatih zrnih je spet največ točk, 16, dosegel Nikola Jokić , ki je za tretje nosilce dodal devet skokov, preden je izpustil celotno zadnjo četrtino. Peta tekma dvoboja bo v torek v Denverju.

Joel Embiid je s 36 točkami dosegel svoj strelski rekord kariere in popeljal Philadelphio do zanesljive zmage 132:103 nad Washington Wizards in vodstva s 3:0 v zmagah prvega kroga vzhodne konference. Sixers so iz igre metali skoraj 59-odstotno in bodo imeli že v ponedeljek priložnost, da pometejo z osmimi nosilci. Na zadnji tekmi večera je vodilna ekipa rednega dela Utah Jazz na tretji medsebojni tekmi zahodne konference proti Memphis Grizzlies odbila napad in zmagala s 121:111. Donovan Mitchell je dosegel 29 točk, od tega deset v zadnjih štirih minutah, Utah pa v zmagah vodi z 2:1.