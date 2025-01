Denver s čudežnim Jokićem do zmage v San Antoniu

Srbski košarkarski zvezdnik Nikola Jokić je v severnoameriški ligi NBA znova vodil svoje Denver Nuggets do nove zmage. V San Antoniu je proti Spursom dosegel 46 točk, temu pa dodal še 10 skokov in šest podaj ob zmagi po podaljšku s 122:111.

Michael Porter ml. je k zmagi Denverja, pri katerem zaradi poškodbe še vedno ni Vlatka Čančarja, prispeval 28 točk in 10 skokov, na drugi strani je mladi Francoz Victor Wenbanyama 20 točkam dodal 23 skokov, vse je zbral v obrambi. Z 22 točkami je bil sicer najboljši strelec domačih Harrison Barnes. Izjemen strelski večer je imel Anthony Edwards, ki je v Detroitu vpisal 53 točk, a so njegovi Minnesota Timberwolves izgubili s 105:119 proti Pistons. Pri slednjih je Cade Cunningham dosegel 40 točk. Mejo 40 točk je presegel tudi Karl-Anthony Towns, ki je v dresu New York Knicks tekmo končal s 44 točkami in 16 skoki, a je bilo to premalo za uspeh v gosteh pri Chicago Bulls.

Pri gostih je Jalen Brunson zbral 33 točk, medtem ko sta pri zmagovalcih, ki so oznanili, da bodo v prihodnji sezoni po Michaelu Jordanu, Scottieju Pippnu, Jerryju Sloanu in Bobu Lovu upokojili številko svojega nekdanjega košarkarja Derricka Rosa, toliko točk dosegla Coby White, zadel je zanj rekordnih devet trojk, in Zach LaVine. Neuspešen je bil tudi Giannis Antetokounmpo s svojimi Milwaukee Bucks. Čeprav je v statistiko vpisal 31 točk in 11 skokov, je njegova ekipa izgubila proti Portland Trail Blazers s 102:105. Pri slednjih so vsi člani začetne peterke dosegli dvomestno število točk, največ jih je prispeval Anfernee Simons (28).

Joel Embiid je z 28 točkami in 12 skoki vodil Philadelphia 76ers do zmage s 123:94 v gosteh pri Brooklyn Nets, Indiana Pacers so na krilih 27 točk s 126:108 ugnali Phoenix Suns, pri katerih je bil s 25 točkami najboljši Kevin Durant, Utah Jazz pa je s pomočjo 34 točk rezervista Bricea Sensabaugha slavil v Miamiju s 136:100. Andrew Wiggins je prispeval 24 točk k slavju Golden State Warriors proti Memphis Grizzlies, ki bodo v noči na torek tekmec ekipe Dallas Mavericks, Los Angeles Clippers pa so ob vrnitvi Kawhija Leonarda s 131:105 odpravili Atlanta Hawks. Leonard je v 19 minutah dosegel 12 točk, Norman Powell je dosegel 20 točk, Ivica Zubac pa je 18 točkam dodal 18 skokov. Trae Young je na drugi strani vpisal 20 točk in 14 podaj.

Liga NBA, izidi:

Brooklyn Nets - Philadelphia 76ers 94:123

Detroit Pistons - Minnesota Timberwolves 119:105

Indiana Pacers - Phoenix Suns 126:108

Miami Heat - Utah Jazz 100:136

Chicago Bulls - New York Knicks 139:126

Milwaukee Bucks - Portland Trail Blazers 102:105

San Antonio Spurs - Denver Nuggets 111:122 (podaljšek)

(Vlatko Čančar zaradi poškodbe ni igral za Denver).

Golden State Warriors - Memphis Grizzlies 121:113

LA Clippers - Atlanta Hawks 131:105