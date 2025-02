Denver se je pobral po porazu proti Lakersom, Oklahoma izgubila

Minnesota je zaostajala že za 25 točk, še slabe štiri minute pred koncem pa za 16, a se je vrnila in prek McDanielsa s polaganjem in dodatnim prostim metom izsilila podaljšek.

Nuggets so hitro pozabili poraz proti Los Angeles Lakers slovenskega asa Luke Dončića in v gosteh na krilih novega rekorda Nikole Jokića zabeležili zanesljivo zmago proti Indiani.

"Če nimaš slabosti, si pač popoln košarkar. Je res izjemen," je o Jokiću dejal njegov trener Michael Malone . "Samo po sebi teh 19 asistenc ni nič neverjetnega glede na njegovo igro, izstopa predvsem z veseljem do igre, da dela soigralce boljše. Vem, da je med vsemi superzvezdniki lige daleč najbolj zadovoljen z 19 asistencami in zmago svoje ekipe," je še dodal Malone.

Na ostalih tekmah so Detroit Pistons še naprej na dobri poti proti končnici. Doma so s 106:97 premagali Los Angeles Clippers in na vzhodu zasedajo šesto mesto, ki še pelje neposredno v konferenčni četrtfinale. Ob sedmi zaporedni zmagi se je najbolj izkazal Cade Cunningham z 32 točkami in devetimi skoki.

Na drugi strani je Philadelphia zabeležila še osmi poraz v nizu, kar je največ po sezoni 2016/17. Tokrat so 76ers doma visoko izgubili proti Chicagu s 110:142.

Atlanta Hawks so bili z 98:86 boljši od Miami Heat, obe ekipi pa sta na mestih, ki na vzhodu prinašata tekme play-ina. Portland Trail Blazers se tem mestom bližajo na zahodu, potem ko so za 25. zmago v sezoni ugnali Utah Jazz s 114:112.

Sacramento Kings so bili s 130:88 prepričljivi proti Charlotte Hornets, eno redkih zmag v sezoni pa so dosegli tudi Wizards iz Washingtona. Proti Brooklyn Nets so slavili s 107:99.