Denver nadaljuje niz uspehov tudi brez Čančarja, Golden State zabeležil prvo zmago

Jamal Murray je štiri od svojih skupno 18 točk dosegel v zadnjih 31 sekundah tekme, Gary Harris pa je dodal par prostih metov, da so Nuggets, ki so v zadnji četrtini skorajda zapravili visoko prednost, ubranili zmago. To je bila za zlata zrna še tretja zaporedna zmaga v novi sezoni, medtem ko so kralji še vedno brez. Harris je tekmo končal pri 17 točkah, Nikola Jokić je zbral devet točk (ob skromnem metu 4:15) in 13 skokov, Will Barton pa je k zmagi, še peti zaporedni nad Sacramentom, dodal 13 točk in devet skokov.

Pri kraljih se je s 24 točkami in 12 skoki najbolj izkazal Richaun Holmes, De'Aaron Fox je dodal 20 točk in devet podaj, Harrison Barnes in Nemanja Bjelica pa sta zbrala vsak po 12 točk.