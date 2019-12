Denver skoraj brezhiben v novo leto, poraza Toronta in Houstona

Michael Porter Jr. je tik pred začetkom obračuna s Sacramento Kingsi izvedel, da bo prvič v karieri začel tekmo lige NBA, novinec v vrstah domačih Denver Nuggetsov pa je z obema rokama zgrabil priložnost in z 19 točkami dosegel rekord kariere. Tako je izvrstno nadomestil poškodovanega Garyja Harrisa in pomagal Zlatim zrnom zadržati prednost in zmago nad Kingsi, ki so v zadnjih dneh oziroma tednih precej popustili. Will Barton je prav tako zbral 19 točk in z dvema prostima metoma zagotovil zmago Koloradčanom, ki bi brez pomoči Vlatka Čančarja(obsedel je na klopi) kmalu spet zapravili visoko prednost v zaključku tekme.

"Želel sem se le zliti s to začetno postavo in storiti tisto, kar sem na igrišču lahko," je po obračunu dejal Porter, 14. izbor z lanskoletnega nabora NBA, ki je po operaciji hrbta izpustil celotno minulo sezono."Čutim manj nervoze, ko začnem, samo zato, ker greš z ogrevanja neposredno v igro, namesto tega, da se usedeš in gledaš. Občutek je bil precej naraven," je še dodal Porter.

To je bila deveta zmaga na zadnjih desetih tekmah za prebujajoči se Denver, ki se je z izvrstnim zaključkom leta dvignil pod vrh zahodne konference. Niz treh domačih tekem so Nuggetsi sklenili z drugo zmago, potem ko so jih na božičnem obračunu presenetili New Orleans Pelicansi. Srbski velikan Nikola Jokić se je v soboto ob zmagi nad Memphis Grizzliesi izkazal s trojnim dvojčkom, tokrat pa je bil na dvoboju z rojakoma Nemanjo Bjelico(27 točk in 6 skokov) ter Bogdanom Bogdanovićem (7 točk in 5 skokov) bolj zadržan s 17 točkami in osmimi skoki. Večji del prvega polčasa je košarkar, ki je bil zaradi svoje domnevne "nezainteresiranosti" v tej sezoni tarča številnih kritik, presedel zaradi treh osebnih napak. De'Aaron Fox se je v postavo Kraljev vrnil z dvojnim dvojčkom (18 točk in 13 podaj), a ni uspel preprečiti že sedmega zaporednega poraza kalifornijskega moštva.

Michael Porter mlajši je prvič v karieri začel tekmo lige NBA in se v dresu Nuggetsov izkazal z 19 točkami in šestimi skoki (met 8/10):