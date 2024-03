Denver slavil četrtič zapored

V pomembnem obračunu zahoda so Sacramento Kings (38-27) ugnali Los Angeles Lakers (36-31). Izid je bil 120:107. Nov trojni dvojček je zabeležil Domantas Sabonis, ki se je ustavil pri 17 točkah, 19 skokih in 10 asistencah. LeBronu Jamesu je pri jezernikih le podaja zmanjkala do tovrstnega dosežka, saj je dosegel 18 točk, 13 skokov in 9 podaj.

Tekmeci Dallasa za eno od mest, ki neposredno pelje v končnico, New Orleans Pelicans (39-26), so izgubili proti Cleveland Cavaliers (42-24) s 95:116. Pelikanom ni pomagalo 33 točk Ziona Williamsona , pri konjenikih pa je šest igralcev preseglo dvomestno število točk. Največ jih je dosegel Darius Garland ( 27 točk, 11 podaj).

Na preostalih tekmah so Orlando Magic (38-28) s 114:106 premagali Brooklyn Nets (26-40) in ostajajo na petem mestu vzhodne konference. Chicago Bulls (32-34) pa so se učvrstili na devetem mestu vzhoda, potem ko so po zaslugi DeMarja DeRozana in njegovih 46 točk po podaljšku s 132:129 ugnali Indiana Pacers (37-30).

Ponoči so se zmag veselile že odpisane zasedbe Detroit Pistons (12-53), Charlotte Hornets (17-49) in Portland Trail Blazers (19-46).

Izidi:

Detroit Pistons - Toronto Raptors 113:104

Orlando Magic - Brooklyn Nets 114:106

Indiana Pacers - Chicago Bulls 129:132 (podaljšek)

Miami Heat - Denver Nuggets 88:100

Memphis Grizzlies - Charlotte Hornets 98:110

New Orleans Pelicans - Cleveland Cavaliers 95:116

Dallas Mavericks - Golden State Warriors 109:99

(Luka Dončić; 21 točk, 9 podaj, 3 skoki v 29:35 minute za Dallas)

Portland Trail Blazers - Atlanta Hawks 106:102

Sacramento Kings - Los Angeles Lakers 120:107