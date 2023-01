Denver tudi brez Jokića zanesljivo prek Indiane, blestel tudi Irving

Ponoči so Nuggets igrali brez prvega zvezdnika Nikole Jokića , v ekipi pa ni bilo tudi slovenskega košarkarja Vlatka Čančarja . Ob njuni odsotnosti je 28 točk dosegel Aaron Gordon , Jamal Murray pa je vpisal trojni dvojček s 17 točkami, 14 podajami in 10 skoki.

Dvoboj med Los Angeles Lakers (21-25) in Memphis Grizzlies (31-14) je odločil Nemec Dennis Schröder , ki je ukradel žogo in nato zaključil protinapad 7,6 sekunde pred koncem tekme, ki so jo jezerniki dobili s 122:121. Grizzles so s tem konali niz 11 zaporednih zmag. Russell Westbrook je vodil Los Angeles z 29 točkami, četudi je v igro vstopil s klopi, zvezdnik LeBron James je dodal 23 točk.

Do zmag so ponoči kljub odsotnosti Stephena Curryja in Klaya Thompsona prišli prvaki Golden State Warriors (23-23) proti Cleveland Cavaliers (28-19) s 120:114. Sacramento Kings (26-18) ostajajo na visokem tretjem mestu na zahodu po šesti zaporedni zmagi. Tokrat so s 118:113 premagali Oklahoma City Thunder (22-24).

Los Angeles Clippers (24-24) so s 131:126 ugnali San Antonio Spurs (14-32). Brooklyn Nets (28-17) so po zaslugi 48 točk Kyrieja Irvinga s 117:106 premagali Utah Jazz (24-25). Atlanta Hawks (24-22) so bili s 139:124 boljši od New York Knicks (25-22), eno najslabših moštev lige Orlando Magic (17-28) pa so s 123:110 premagali New Orleans Pelicans (26-20).