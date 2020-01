Denver v derbiju boljši od Utaha, Čančar brez minut

Domačini so se ob koncu tretje četrtine prebudili in po dveh zaporednih trojkah povedli za šest točk. V zadnji dve minuti obračuna je Utah prišel s tremi točkami zaostanka, nato pa je vajeti v svoje roke vzel srbski center Nikola Jokić , ki je dosegel šest zaporednih točk za svoje moštvo za pomembno zmago v boju za vrh zahodne konference. Jokić je dvoboj končal z 28 točkami in 10 podajami v 35 minutah. Za domače moštvo Vlatko Čančar ni zaigral.

Tekmeca sta se zamenjala na tretjem in četrtem mestu zahodne konference, pred petim Dallasom Luke Dončića pa imata prednost štirih oziroma treh zmag. Utah je obračun bolje začel in na krilih Jordana Clarksona (37 točk) in Rudyja Goberta (21 točk, 11 skokov) dobil prvi polčas z 48:43.

Sacramento v Staples Centru vzel mero Clippersom Petnajsti poraz v sezoni si je v Staples Centru privoščilo moštvo Los Angeles Clippers. S 103:124 so izgubili proti Sacramento Kings. Zaigrali so brez Kawhija Leonarda , ki je tik pred tekmo občutil bolečine v spodnjem delu križa, vrnil pa se je Paul George , ki ni igral na zadnjih devetih tekmah. Tokrat je v 19 minutah dosegel osem točk. Ob zmagi Sacramenta je bil najbolj učinkovit De'Aaron Fox s 34.

Boston nadaljuje pozitiven niz

Četrto zmago na zadnjih petih tekmah pa so dosegli tudi košarkarji Boston Celtics (32-15). V svoji dvorani so brez večjih težav premagali najslabše moštvo lige Golden State Warriors s 119:104. Najslabše moštvo vzhoda Atlanta pa je na domačem terenu presenetljivo slavilo proti Philadelphii s 127:117. Z 39 točkami in 18 podajami se je izkazal Trae Young, za goste iz mesta bratske ljubezni pa je Ben Simmons dosegel 31 točk. Philadelphia je s porazom padla na šesto mesto vzhodne konference.

Do zanesljive zmage so na domačem terenu prišli še Washington Wizards, ki so s 121:107 premagali moštvo Charlotte Hornets. Bradley Beal je za čarovnike za las ostal brez trojnega dvojčka, dosegel je 34 točk ter dodal še devet skokov in devet podaj.

Liga NBA, izidi:

Denver Nuggets - Utah Jazz 106:100

(Vlatko Čančarza Denver ni zaigral).

Cleveland Cavaliers - Toronto Raptors 109:115

Washington Wizards - Charlotte Hornets 121:107

Atlanta Hawks - Philadelphia 76ers 127:117

Boston Celtics - Golden State Warriors 119:104

LA Clippers - Sacramento Kings 103:124