Denver v tesni končnici ugnal Indiano

Za zmagovalce je kar 30 točk dosegel Will Barton, 19 pa Zeke Nnaji, ki je bil zelo razpoložen v odločilni zadnji četrtini. Pri poražencih je bil s 25 točkami najbolj pri metu Malcolm Brogdon, Domantas Sabonis pa je zbral 20 točk in skoraj neverjetnih 19 skokov. Boston pa je s 104:88 ugnal Toronto Raptors brez Gorana Dragića. Za Kanadčane, ki so na lestvici deveti, je 21 točk dosegel Scottie Barnes, eno več je pri zmagovalcih dosegel Jayson Tatum.

V ligi še naprej prepričljivo vodi Golden State, ki je s 123:110 ugnal Minnesoto in v 11. nastopu dosegel 10. zmago, vnovič pa je blestel Anthony Wiggins, ki je dosegel kar 35 točk. Na nasprotni strani je bil neustavljiv Anthony Edwards z 48 točkami.

Izidi:

Cleveland Cavaliers – Washington Wizards 94:97

Orlando Magic – Brooklyn Nets 90:123

Boston Celtics – Toronto Raptors 104:88

(Goran Dragić za Toronto ni igral.)

New York Knicks – Milwaukee Bucks 100:112

Houston Rockets – Detroit Pistons 104:112

Chicago Bulls – Dallas Mavericks 117:107

(Luka Dončić 20 točk, 10 skokov, 8 podaj, 4 ukradene žoge in blokada za Dallas.)

Memphis Grizzlies – Charlotte Hornets 108:118

New Orleans Pelicans – Oklahoma City Thunder 100:108

San Antonio Spurs – Sacramento Kings 136:117

Denver Nuggets – Indiana Pacers 101:98

(Vlatko Čančar za Denver ni igral.)

Phoenix Suns – Portland Trail Blazers 119:109

Golden State Warriors – Minnesota Timberwolves 123:110

Los Angeles Lakers – Miami Heat 120:117 (podaljšek)