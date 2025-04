Denver visok zaostanek spremenil v zmago nad Memphisom

Košarkarji v severnoameriški ligi NBA se približujejo koncu rednega dela. Danes je bilo na delu vseh 30 ekip na kar 15 tekmah, ekipi s slovenskim pridihom pa sta bili uspešni. Los Angeles Lakers so s pomočjo 39 točk Luke Dončića visoko 140:109 ugnali Houston Rockets, Denver Nuggets Vlatka Čančarja pa so bili s 117:109 boljši od Memphis Grizzlies.

OGLAS

Novih 15 tekem v ligi NBA bo na sporedu v nedeljo, ko bo na vrsti še zadnji krog rednega dela sezone. V torek, 15. aprila se bodo začele kvalifikacije za končnico oziroma t. i. play-in turnir. Končnica se bo začela 19. aprila. Na vrhu zahodnega dela je sicer Oklahoma City Thunder (67-14) pred Houstonom (52-29) in Los Angelesom (50-31). V boju za neposredno uvrstitev v končnico, kamor se uvrsti prvih šest ekip, sledijo Denver Nuggets (49-32), Los Angeles Clippers (49-32), Golden State Warriors (48-33), Minnesota Timberwolves (48-33) in Memphis Grizzlies (47-34).

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Nadaljevanje sezone so si priigrali tudi deveti Sacramento Kings in deseti Dallas Mavericks (39-42). V play-in turnirju za končnico bodo namreč igrala moštva od sedmega do desetega mesta v posamezni konferenci. Zlata zrna so v boju z neposrednim tekmecem za končnico premagali grizlije. V prvem polčasu so Nuggets zaostajali že za 15 točk, a se v zadnjih šestih minutah po delnem izidu 14:1 veselili zmage. Aaron Gordon je tokrat vpisal 33 točk, Nikola Jokić pa se je izkazal s trojnim dvojčkom (26 točk, 16 skokov, 13 podaj). Vlatko Čančar tokrat ni dobil priložnosti za igro. Za Memphis je 24 točk dosegel Desmond Bane, 21 pa Ja Morant. Srbski zvezdnik Nikola Jokić je postal tretji igralec v zgodovini lige, ki bo ob koncu sezone v povprečju dosegal trojni dvojček, potem ko je sinoči dosegel že letošnjega 34. košarkarja, ki sta dosegla tak mejnik, sta tudi Russell Westbrook in Oscar Robertson.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Kar se tiče vzhodne konference so na vrhu Cleveland Cavaliers (64-17) pred Boston Celtics (60-21), New York Knicks (50-31), Indiana Pacers (49-32), Milwaukee Bucks (47-34) in Detroit Pistons (44-37). Giannis Antetokounmpo je z 11. trojnim dvojčkom sezone Milwaukeeju po zmagi s 125:119 nad Detroitom zagotovil peto mesto. Boston je brez težav prišel do 60. zmage, s 130:94 je odpravil Charlotte, v derbiju vzhoda pa so kavalirji s 108:102 premagali kratkohlačnike iz New Yorka. Miami je medtem New Orleansu nasul kar 153 točk.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Liga NBA, izidi:

Detroit Pistons - Milwaukee Bucks 119:125

Indiana Pacers - Orlando Magic 115:129

Philadelphia 76ers - Atlanta Hawks 110:124

Boston Celtics - Charlotte Hornets 130:94

New York Knicks - Cleveland Cavaliers 102:108

Chicago Bulls - Washington Wizards 119:89

New Orleans Pelicans - Miami Heat 104:153

Dallas Mavericks - Toronto Raptors 124:102

Minnesota Timberwolves - Brooklyn Nets 117:91

Denver Nuggets - Memphis Grizzlies 117:109

(Vlatko Čančar ni igral za Denver).

Utah Jazz - Oklahoma City Thunder 111:145

Phoenix Suns - San Antonio Spurs 117:98

Portland Trail Blazers - Golden State Warriors 86:103

Sacramento Kings - LA Clippers 100:101

Los Angeles Lakers - Houston Rockets 140:109

(Luka Dončić: 39 točk, 8 skokov in 7 podaj v 31:07 minute za LA).