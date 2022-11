Denver vpisal šesto zmago, Čančar pa tri točke v petih minutah

Bones Hyland je dosegel 24 točk, Nikola Jokić jih je dodal 21 in še deset skokov, ob kar 60-odstotnem metu iz igre košarkarjev Denverja. Keldon Johnson je dosegel 25, Devin Vassell pa 20 točk za Spurse, ki so izgubili že tretjič po vrsti. Michael Porter mlajši je dodal 15 točk, Jamal Murray pa 13 za Nuggets, ki so ostali neporaženi na štirih tekmah doma v tej sezoni.

Vlatko Čančar je odigral slabih pet minut v zadnji četrtini in dosegel tri točke (zadel je edini met iz igre, za tri točke) in dodal še dva skoka.

"Imamo zelo nesebično ekipo in nocoj smo naredili nekaj dobrih stvari," je dejal trener Nuggetsov Michael Malone, potem ko je Denver vpisal rekordnih 37 asistenc v sezoni. "Tako sem vesel, da igramo dobro doma. Lani nismo bili preveč dobra domača ekipa. Sezona se ni še niti dobro začela, mi pa imamo že štiri domače zmage."

Moštvo Milwaukee Bucks ostaja edina še neporažena ekipa v novi sezoni lige NBA. Milwaukee je deveto zmago po vrsti vpisal proti Oklahoma City Thunder (108:94), kljub zdravstvenim težavam prvega zvezdnika ekipe Giannisa Antetokounmpa. Brook Lopez je s 25 točkami pomagal zapolniti vrzel.