Denver z razpoloženim Čančarjem pometel z Minnesoto

Denver, ki je proti Minnesoti (29-28) na 55. tekmi zabeležil 38. zmago v sezoni, je imel od samega začetka izrazito pobudo. Prvo četrtino so dobili kar z 49:19 in nato le še mirno nadzorovali potek dvoboja.

Od njegovih soigralcev je 28 točk in 17 skokov dosegel Nikola Vučević , 24 točk je dodal Zach LaVine . Pri grizlijih, ki so v zadnji četrtini z delnim izidom 17:3 odločili dvoboj, se je s 34 točkami najbolj izkazal Ja Morant.

Slabše je šlo Goranu Dragiću in bikom (26-28). Memphis (33-21) je slavil s 104:89, izkušeni Slovenec pa je na parketu prebil 14:31 minute. V tem času je zgrešil vse štiri mete iz igre in v statistiko vpisal eno podajo ter eno ukradeno žogo.

Na preostalih tekmah so Phoenix Suns (30-26) v gosteh s 116:112 ugnali Brooklyn Nets (32-22). Še tretjič zapovrstjo je v dresu mrežic več kot 40 točk dosegel Cameron Thomas , tokrat se je ustavil pri 43. Vseeno to ni bilo dovolj proti Suns, pri katerih se je po skoraj mesecu in pol na parket vrnil Devin Booker (19 točk). Deandre Ayton je dvoboj končal s 35 točkami in 15 skoki.

Do zmage je prišel tudi New York (30-26). Knicks so s 102:98 ugnali Orlando Magic (22-33). New Orleans Pelicans (29-27) so bili s 116:107 boljši od Atlanta Hawks (27-28).

Oklahoma City Thunder (26-28) pa so na srečanju, na katerem je v dresu Los Angeles Lakers LeBron James presegel strelski mejnik v NBA z 38.390 točkami, premagali jezernike (25-30) s 133:130. Trideset točk je dosegel Shai Gilgeous-Alexander.