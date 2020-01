Denver zaostajal že za 19 točk, na koncu pa vzel mero Warriorsom

Pri zmagovalcih, ki so večino tekme zaostajali, tudi za 19 točk, izenačili pa so dobro minuto pred koncem rednega dela, je Will Barton dosegel 31 točk, Malik Beasley jih je dodal 27, Nikola Jokić pa je tekmo končal s 23 točkami, 12 skoki in osmimi podajami. Pri Golden Statu je bil s 25 točkami najboljši Alec Burks.

Phoenix je s 121:98 v gosteh odpravil New York Knicks, pri čemer je Deandre Ayton za zmagovalce prispeval 26 točk in 21 skokov, Ricky Rubio je dodal 25 točk, 13 podaj in osem skokov, Devin Booker pa 29 točk.

Milwaukee Bucks so v derbiju prvo- in tretjeuvrščene ekipe vzhoda premagali Boston s 128:123, Giannis Antetokounmpo je pri zmagovalcih zbral 32 točk, 17 skokov in sedem podaj, Kemba Walker pa pri poražencih 40 točk in enajst skokov.