Denver zmlel Chicago, Jokić poslušal vzklike: MVP, MVP!

Košarkarji Denver Nuggets so dva dni po visokem porazu na domačem parketu proti Golden State Warriors (142 : 111) pomirili živce, strnili vrste in se znesli nad Chicago Bulls s 135 : 105. Le dobro četrtino so potrebovali, da so pozabili na boleč poraz proti prvakom, ki so jim če v prvi četrtini nasuli rekordnih 51 točk.

Prvi strelec domače ekipe je bil Jamal Murrays 25 točkami; 22 jih je dosegel v tretji četrtini, izkazal pa se je tudi Srb Nikola Jokić, ki sta mu le dva skoka zmanjkala do novega trojnega dvojčka. Dosegel je 18 točk in 11 podaj, navdušeni domači navijači pa so mu po eni od lepih potez vzklikali: "MVP! MVP!"

Denver ostaja druga najboljša ekipa zahodne konference s 30 zmagami in 14 porazi in mu le ena zmaga manjka do Golden Stata (31 zmag, 14 porazov).

Liga NBA, izidi:

Washington Wizards- New York Knicks 101 : 100

Charlotte Hornets- Sacramento Kings 114 : 95

Indiana Pacers - Philadelphia 76ers 96 : 120

Toronto Raptors- Phoenix Suns 111 : 109

Denver Nuggets- Chicago Bulls 135 : 105

Oklahoma City Thunder - Los Angeles Lakers 128 : 138