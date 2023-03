Denver (znova brez Čančarja) izgubil proti eni najslabših ekip v ligi

Košarkarji San Antonio Spurs so v severnoameriški košarkarski ligi NBA doma premagali Denver Nuggets s 128:120. Slovenski reprezentant Vlatko Čančar za poražene goste ni igral, Srb Nikola Jokič Nikola je dosegel trojni dvojček s 37 točkami in po 11 skoki in podajami.

Na drugi strani je Keldon Johnson imel 23 točk, 8 skokov in 6 podaj. Sledila sta mu Doug McDermott z 20 točkami in Jeremy Sochan z 19 in osmimi skoki. Za moštvo iz Colorada za katere Vlatko Čančar ni zaigral še ne četrti zaporedni tekmi, je to prvi poraz po 29 zaporednih zmagah, na katerih je njihov prvi zvezdnik Nikola Jokić dosegel trojni dvojček. Čančar ni zaigral, čeprav je njegovo moštvo pred tekmo sporočilo, da znova lahko igra po treh tekmah odsotnosti zaradi poškodbe zapestja.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Nuggetsi kljub 21. porazu ob 46 zmagah ostajajo vodilno moštvo v zahodni konferenci. Los Angeles Lakersi v tej konferenci kljub odsotnosti prvega zvezdnika LeBrona Jamesa zaradi poškodbe nadaljujejo z odličnimi predstavami. Tokrat so kljub zgolj osmim točkam zvezdnika Anthonyja Davisa uspeli premagati Toronto Raptorse s 122:112. Junaka tekme sta bila organizatorja igre D'Angelo Russell z 28 točkami in devetimi podajami ter Dennis Schröder s 23 točkami in sedmimi podajami. Pri Torontu sta bila najbolj učinkovita OG Anunoby z 31 točkami in Scottie Barnes, ki je dodal 32 točk, devet skokov in sedem podaj.

icon-expand Los Angeles Lakers so kljub odsotnosti LeBrona Jamesa zaradi poškodbe zmagali na zadnji treh tekmah FOTO: AP

Na derbiju vzhoda med Cleveland Cavaliers in Miami Heat so slavili slednji. Največ zaslug za 36. zmago sezone sta si prilastila Jimmy Butler s 33 točkami in Tyler Herro s 25 točkami. Pri domačinih je z 42 točkami bil najbolj učinkovit Donovan Mitchell. Tekma med Philadelphia 76ers in Portland Trail Blazers je ponudila najbolj napeto končnico, saj je srečanje s košem sekundo pred koncem odločil Joel Embiid, ki je večer zaključil z 39 točkami in sedmimi skoki. Izjemno napeta je bila tudi tekma med Brooklyn Nets in Minnesota Timberwolves, ki je bila odločena šele po podaljšku. Končni izid je bil 123:124 v prid moštva iz Brooklyna. Junak tekme je za Netse znova bil Mikal Bridges, ki je dosegel 34 točk, njegovemu vzoru je sledil Spencer Diwiddie, nekdanji soigralec Luke Dončića, ki je tekmo zaključil z 29 točkami in 11 podajami. Pri Timberwolvsih sta bila odlična Rudy Gobert s 26 točkami in Anthony Edwards z 32.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke