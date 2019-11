Jokić Denverju drugič zapored priigral zmago, Čančarja ni bilo v postavi

Srb Nikola Jokić je odločil drugo tekmo po vrsti, v petek ponoči je proti Philadelphii zadel 2,2 sekunde pred zadnjim zvokom sirene. "Moraš se samo usesti in ga gledati. Verjamem v njegove mete. Moramo skrbeti, da se znajde v pravem položaju, ko pride do takšnih trenutkov na tekmah," je po tekmi menil Jokićev soigralec Paul Millsap. Denver je slavil četrto tekmo po vrsti. Jokić je bil na koncu z 20 točkami prvi strelec tekme, dodal je še šest skokov in sedem podaj. Will Barton in Millsap sta dosegla dvojnega dvojčka, prvi s 13 točkami in 12 skoki, drugi s 14 točkami in 10 skoki. Na drugi strani sta vsak po 25 točk dala Andrew Wiggins in Karl-Anthony Towns, ki je prispeval še 16 skokov. Po dnevu premora Denver čaka domača tekma z Atlanto.