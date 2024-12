Cleveland melje naprej, Denver odpravil Clippers, nova poškodba Embiida

Košarkarji Denver Nuggets, poškodovani slovenski reprezentant Vlatko Čančar je bil med gledalci, so v severnoameriški ligi NBA s 120:98 premagali oslabljene Los Angeles Clippers, ki so bili brez Kawhija Leonarda, Terancea Manna in Derricka Jonesa. Igralci Cleveland Cavaliers so odpravili Washington Wizards s 115:105 in ostajajo prvi v ligi.

Košarkarji Minnesote Timberwolves so premagali Los Angeles Lakers s 97:87. Ekipa Memphis Grizzlies, ki je druga na zahodnem delu lige, je za četrto slavje v nizu ugnala Brooklyn Nets s 135:119, Chicago Bulls pa so bili boljši od Charlotte Hornets s 109:95. Na domačem parketu pa sta izgubili moštvi Utah Jazz proti Phoenix Suns s 126:134, slednji so prekinili niz treh porazov, in Portland Trail Blazers v dvoboju z ekipo San Antonio Spurs s 116:118.

Cavaliers so prišli do 22. zmage v sezoni ob zgolj štirih porazih. Wizards so doživeli že 18. poraz v 19 tekmah. Darius Garland je dosegel 24 točk, Jarrett Allen pa 21 točk in 11 skokov za Cavs, ki so povečali prednost pred aktualnimi prvaki iz Bostona na vrhu vzhodne konference.

Ekipa iz ameriške prestolnice, ki jo je vodil s 27 točkami Bilal Coulibaly, je bila blizu in v začetku tretje četrtine povedla za tri točke, a je kljub slabšemu metu iz igre zaključek pripadel Clevelandu. Zvezdnik Minnesote Anthony Edwards je dosegel 23 točk za Timberwolves, na drugi strani drugo zaporedno tekmo ni igral superzvezdnik LeBron James.

Julius Randle je dosegel 21 točk, Jaden McDaniels jih je dodal 18, Rudy Gobert pa 12 točk in 13 skokov za Timberwolves, ki so še drugič ta mesec premagali Lakers. Pri slednjih je Anthony Davis prevzel strelsko breme s 23 točkami in 11 skoki, Austin Reaves pa se je vrnil po petih tekmah odsotnosti zaradi poškodbe in dosegel 18 točk. Težka sezona Joela Embiida se je še poslabšala, ko je center Philadelphie predčasno zapustil tekmo proti Indiani. V Kamerunu rojeni velikan, ki je letos z ZDA osvojil olimpijsko zlato v Parizu, se je boril za skok pod košem Pacers, ko je dobil nenameren udarec s komolcem.

Embiid je dosegel 12 točk s štirimi skoki in petimi podajami, preden je odšel s parketa nekaj trenutkov pred polčasom. Trener Philadelphie Nick Nurse je takoj po tekmi povedal, da je Embiid na preiskavah, da preverijo poškodbe obraza. Embiid je igral šele svojo drugo tekmo po sedmih tekmah odsotnosti, v tej sezoni je odigral le šest tekem, saj se je boril s težavnim levim kolenom in odslužil tri tekme suspenza zaradi prepira z novinarjem. Pacers, ki jih je spodbudil Tyrese Haliburton z 32 točkami in 11 asistencami, so vodili večino tekme. Pascal Siakam je dodal 23 točk in osem skokov, Obi Toppin pa 20 točk s klopi Indiane. Tyrese Maxey je dosegel 22 točk za Philadelphio. Izidi:

Cleveland Cavaliers - Washington Wizards 115:105 Philadelphia 76ers - Indiana Pacers 107:121 Minnesota Timberwolves - Los Angeles Lakers 97:87 Memphis Grizzlies - Brooklyn Nets 135:119 Chicago Bulls - Charlotte Hornets 109:95 Denver Nuggets - LA Clippers 120:98 Utah Jazz - Phoenix Suns 126:134 Portland Trail Blazers - San Antonio Spurs 116:118