Denverju brez pomoči Čančarja spodrsnilo v Detroitu

Denver Nuggetsi so doživeli šestnajsti poraz v sezoni, desetega v gosteh. Na drugo mesto na Zahodu so skočili Los Angeles Clippersi, prvi ostajajo Los Angeles Lakersi, ekipa Utah Jazz na četrtem mestu pa ima dve zmagi zaostanka. Čez tri dni bo Denver gostil Portland Trail Blazerse, nato pa ga čakata gostovanji v Salt Lake Cityju pri ekipi Jazz in Phoenix Sunsih v Arizoni.

TEKMA

Pri Detroitu je sedem igralcev doseglo več kot deset točk, izstopal pa je Andre Drummond z 21 točkami in 17 skoki. Bati so prekinili niz petih porazov in vse je kazalo, da se jim ob 21 točkah zaostanka obeta nov neuspeh, a so se na krilih Drummonda vrnili v igro ter nato v podaljšku premagali favorizirane tekmece.

Antetokounmpo odgovoril Bookerju, Toronto brez težav opravil s Chicagom, Houston premagal New Orleans

Nesojeni udeleženec tekme zvezd Devin Bookerje bil spet prvi strelec Phoenix Sunsov (32 točk), ki pa so morali priznati premoč Giannisu Antetokounmpu in njegovim Milwaukee Bucksom (129:108). Grški zvezdnik je Bookerju odgovoril s 30 točkami in 19 skoki, mejo 30 točk je dosegel 26. v sezoni, na 23 od omenjenih 26 tekem pa je tolikšnemu številu točk dodal še vsaj deset skokov. Le podaja mu je zmanjkala do petega trojnega dvojčka v sezoni, to se mu je pripetilo že drugo tekmo zapored. Še en potrjeni udeleženec tekme zvezd v Chicagu Khris Middleton je pristavil 25 točk, 8 skokov in 6 podaj. Prvi izbor predlanskega nabora DeAndre Ayton je za Phoenix prispeval 20 točk in 14 skokov, gostom je zmanjkalo nekaj natančnosti (39-odstoten met), za tri je bil njihov izkoristek klavrnih 6/23 in veliko premalo za kaj več kot peti poraz na zadnjih sedmih tekmah.

Branilci naslova Toronto Raptorsi so kot zadnji stopili na parket v domači dvorani Scotiabank Arena in tik pred začetkom vedno težko pričakovanega finala lige NFL, Super Bowla, so Kanadčani ugnali gostitelje prihajajoče tekme zvezd NBA Chicago Bullse (129:102). Odpor Bikov so domačini sicer zlomili šele z odlično zadnjo četrtino, ki so jo dobili s 34:17, največ točk na tekmi pa je z rekordom kariere dosegel rezervist Terence Davis (31 točk, met 12/15). Ob odsotnosti prvega zvezdnika Kawhija Leonardaje še šest igralcev preseglo mejo desetih točk. Za Chicago je bil z 21 točkami in 7 skoki najvidnejši posameznik Thaddeus Young, medtem ko so privrženci Toronta proslavljali že enajsto zaporedno zmago, kar je izenačen rekord franšize. V nedeljo popoldne po ameriškem času so igrali tudi Houston Rocketsi, ki so bili pred svojimi navijači boljši od New Orleans Pelicansov (117:109).

Po zelo povprečnem januarju se je James Harden prebudil s 40 točkami, 10 skoki in 9 podajami ob zmagi Raket nad Pelikani: