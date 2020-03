Denverju derbi z Milwaukeejem, Toronto slavil v Salt Lake Cityju

Košarkarji Denverja so v noči iz ponedeljka na torek dobili derbi z Milwaukeejem (109:95), pri katerem pa ni nastopil poškodovan prvi zvezdnik Giannis Antetokounmpo. Na parket ni stopil niti slovenski košarkar Vlatko Čančar, ki je v zadnjem času na stranskem tiru zasedbe Nuggets. Tokrat ga ni bilo niti v ekipi.

Jamal Murray (v belem) je bil prvo ime tekme v Denverju. FOTO: AP

Za zmago Denverja sta bila v prvi vrsti najbolj zaslužna Jamal Murray (21 točk in šest podaj) in Paul Millsap, ki je v vsega 21 minutah igre vpisal 20 točk in 10 skokov. Pri gostih je priložnost v prvi peterki namestoGiannisa Antetokoumpadobil njegov bratThanasis Antetokounmpo, ki pa ni stopil v čevlje brata, saj se je zaustavil pri vsega devetih točkah. "Gledalci so bili danes neverjetni. Po sporni odločitvi sodnikov v zaključku tretje četrtine (zabijanje Murraya, op. p.) so bili vpeti v prav vsako akcijo. Vsako ukradeno žogo, skok, blokado, koš. Ko smo jih vključili, smo igral na njihov 'pogon'," je po tekmi razlagal junak tekme Murray. Vodilna ekipa lige Milwaukee je tako izgubil še tretjič zapored in četrtič na zadnjih petih tekmah. Vsi omenjeni porazi so prišli na gostovanjih.

Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Toronto potrdil, da mu slog Jazzov ustreza

Do nove zmage pa so se dokopali tudi košarkarji Toronta. Ti so slavili na zahtevnem gostovanju v Salt Lake Cityju pri Utah Jazz (101:92). V tekmo so se podali kot 'underdogi', toda znova so dokazali, da jim stil igre Jazzov več kot očitno ustreza. Kanadčani so namreč na zadnjih 14 medsebojnih obračunih z Utahom kar dvanajstkrat slavili. Pri gostih iz Toronta sta blestela Pascal Siakam in španski center Serge Ibaka, ki sta se zaustavila pri 27 točkah. Ibaka je k temu dosežku dodal 13 skokov, Pascal pa 11 in osem podaj. Raptorsi so sicer igrali brez Freda VanVleeta in Marca Gasola, v prvi četrtini pa se je poškodoval še vse boljši Norman Powell. "Ne glede na to, kaj se zgodi, držimo skupaj kot ekipa in iščmo rešitve na tekmi," je po zmagi povedal Siakam.

Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Young s 16 podaji razigraval Hawkse za zmago po dveh podaljških

Košarkarji Atlante so znova potrdili dobro domačo formo po All-Star premoru. Tokrat so v Georgii po dveh podaljških premagali skromno zasedbo Charlotta (143:138). Prvo ime Hawksov je bil Dončićeva zamenjava na naboru lige NBA 2018 – Trae Young. Ta se je zaustavil pri 31 točkah in kar 16 podajah. 28 točk in 11 skokov je zbral John Collins, 22 točk pa je dodalCam Reddish. Gostom ni pomagalo niti 40 točkTerryja Roziera.

Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke