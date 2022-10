Derbi med Cedevito Olimpijo in Crveno zvezdo prestavljen

"Nedeljski obračun tretjega kola regionalne lige med Cedevito Olimpijo in Crveno zvezdo mts je zaradi pozitivnih primerov na COVID-19 in poškodb v vrstah Zmajev, prestavljen," so pri Cedeviti Olimpiji zapisali v uradnem sporočilu.

O novici so sicer že nekaj ur pred uradno potrditvijo poročali srbski mediji. Po poročanju Mozzart Sporta naj bi pri Cedeviti Olimpiji zabeležili štiri ali pet primerov koronavirusa, zaradi česar Ljubljančani, ob kopici poškodb, na voljo nimajo dovolj igralcev, da bi odigrali tekmo. Ekipa srbskega velikana tako ni odpotovala v Ljubljano, saj so za prestavitev tekme izvedeli na beograjskem letališču, med drugimi mediji piše BL portal. icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke