Derbi vzhoda po preobratu in tesni končnici Indiani

Košarkarji Indiane so v derbiju vzhodne konference premagali vodilni Cleveland s 114:112 in potrdili četrto mesto po rednem delu. Končni izid je devet sekund pred koncem s prostega meta postavil Aaron Nesmith, Jaylon Tyson pa s piskom sirene ni zadel za podaljšek. Pred tem so gostje še vodili s 105:100, gostitelji so z delnim izidom 13:2 poskrbeli za preobrat, navijači pa so videli izjemno zanimivo zadnjo minuto.