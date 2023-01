Derbi z Budućnostjo bo zaznamoval legendarni 'Dule trica'

Košarkarji Cedevite Olimpije se bodo v nedeljo v Stožicah na obračunu 17. kola rednega dela Lige ABA pomerili z Budućnostjo VOLI. Dvoboj s podgoriškim kolektivom bo zaznamovala tudi slovesnost med glavnim odmorom, v času katerega bo ljubljanski klub upokojil dres velikana slovenske košarke, Dušana Hauptmana. Litijana, ki je dres Olimpije nosil več kot šestnajst let, so zaradi izjemnega meta izza črte poimenovali kar "Dule trica". V dresu zmajev je tako preživel praktično svojo celotno kariero in bil kapetan takratne Smelt Olimpije, ki je v Lozani osvojila naslov prvaka Pokalnih prvakov in v Rimu zasedla tretje mesto v elitni Evroligi.

Jurica Golemac in Amar Alibegović

Ljubljančani se po dveh zaporednih gostovanjih in porazih v Beogradu in Badaloni vračajo na domači parket. Zmaji bodo gostili podgoriško Budućnost VOLI, se skušali maščevati za oktobrski poraz v Podgorici ter se hkrati vrniti na zmagovalne tirnice. Na derbiju kola v regionalni ligi bomo spremljali obračun četrto- in petouvrščenih ekip na lestvici. Cedevita Olimpija ima po 15 odigranih srečanjih na svojem računu 12 zmag, Budućnost pa je odigrala tekmo več in zmagala dve manj kot ljubljanski kolektiv. Prvi medsebojni obračun med moštvoma je v Morači pripadel domačinom, ki so šele v zadnji četrtini strli odpor Zmajev, ki so se predstavili v oslabljeni zasedbi. Semafor je na koncu kazal 80:74 v korist Budućnosti, za katero sta Phil Booth in Alpha Kaba dosegla po 18 točk.

V zeleno-oranžni zasedbi so bili strelsko najbolj učinkoviti Josh Adams (20), Yogi Ferrell (17), Alen Omić (14) in Marko Jeremić (13). "Budućnost je naš stari rival. Gre za ekipo, ki je dobro pokrita na vseh igralnih položajih in je sestavljena iz dvanajstih izkušenih igralcev. Mi smo se vrnili domov in imamo nekaj časa za trening. Ne pričakujemo, da se bo kateri od fantov, ki so poškodovani, vrnil na nedeljski tekmi. Od teh, ki so v pogonu, se nihče ni dodatno poškodoval, zato pričakujemo dobro energijo. Napravili bomo vse, da zabeležimo zmago. Vabimo navijače, da se nam pridružijo v dvorani, saj bo nedelja velik dan tudi za celoten klub in za vse nekdanje igralce našega kluba, saj bomo upokojili dres našega kapetana, Dušana Hauptmana. Ob tej priložnosti v dvorano resnično vabimo vse, saj bomo potrebovali pomoč do uspeha, ki si ga vsi želimo, in ki bi nas držal pri vrhu lestvice," je pred nedeljskim obračunom s podgoriškim moštvom za uradno spletno stran kluba povedal glavni trener Cedevite Olimpije Jurica Golemac.

Alen Omić

"K nam prihaja Budućnost, ki vedno igra agresivno, ekipa pa je sestavljena iz dobrih igralcev. V zadnjem obdobju so pripeljali dve novi okrepitvi. V napadu naši tekmeci igrajo agresivno, prav tako zelo dobro skačejo v napadu. Mi se bomo morali dobro pripraviti na naše tekmece. Potrebujemo novo zmago in to je naš glavni cilj. Naša naloga je, da se tekmecem odločno zoperstavimo, napravimo korak naprej in zabeležimo zmago na domačem igrišču. Potrebujemo tudi pomoč navijačev, zato jih vabim, da se nam pridružijo v Stožicah, saj je z njimi vse lažje," je pred dvobojem dejal center Cedevite Olimpije Alen Omić, ki je v preteklosti igral tudi v dresu kluba iz Podgorice. Tako kot Cedevita Olimpija tudi Budućnost VOLI nastopa v Evropskem pokalu, le da je del skupine B. Trenutno je podgoriška ekipa pri sedmih zmagah in petih porazih. Zadnjega so doživeli prav minulo sredo na gostovanju pri grškem Promitheasu, ki je bil od prvakov regionalne lige iz leta 2018 boljši z rezultatom 81:72. Najboljši strelec v vrstah Budućnosti je bil Erick Green s 16 točkami, sledila sta Cameron Reynolds in Petar Popović, ki sta oba dosegla po 14 točk.

Dušan Hauptman je za Olimpijo igral nepretrgoma polnih šestnajst let.

V regionalni ligi je Budućnost na zadnjih sedmih tekmah zabeležila pet zmag. Tudi v zadnjem kolu so bili košarkarji iz Podgorice uspešni, z rezultatom 90:86 so premagali MZT Skopje Aerodrom. Štirje košarkarji Budućnosti so dosegli dvomestno število točk, najboljši strelec pa je bil Trae Bell-Haynes z 22 točkami, temu izkupičku pa je dodal še šest asistenc. Tekma v znaku legendarnega Duleta

Nedeljski košarkarski spektakel v Stožicah bo, kot sporoča uradna spletna stran kluba, zaznamovala tudi upokojitev dresa dolgoletnega kapetana ljubljanskega kolektiva, Dušana Hauptmana.

Slednjemu se bodo poklonili med glavnim odmorom, zato vse navijače naprošajo, da po zaključku druge četrtine ne zapuščajo svojih sedežev. Dres zmajev je Hauptman nosil med letoma 1982 in 1998, v tem obdobju pa je osvojil sedem naslovov slovenskega državnega ter šest naslovov slovenskega pokalnega prvaka.

Dušan Hauptman (levo)