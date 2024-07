Nigerijski center zadnja okrepitev Cedevite Olimpije

Derek Ogbeide , ki je štiri leta preživel na univerzi Georgia, je evropsko košarko prvič okusil na Cipru, kjer je nosil dres ekipe Petrolina. Tam je preživel dve sezoni, osvojil je naslov ciprskega državnega in pokalnega prvaka ter bil izbran za najkoristnejšega igralca lige. Sledila je selitev v grški PAOK, kjer je ostal do januarja 2022, nato pa se je podal v turški Konyaspor. Sezono 2022/23 je preživel v Riminiju, sezono 2023/24 pa v Pistoii.

V italijanskem državnem prvenstvu je v sezoni 2023/24 zaigral na 30 tekmah, v 28 minutah pa v povprečju dosegal 11,6 točke in 8,6 skoka na tekmo.

"Ob pridružitvi Cedeviti Olimpiji sem zelo vesel in navdušen. V novi sezoni pričakujem veliko dobrih stvari, napredek in rast znotraj ekipe, ter hkrati zanimiv in dinamičen način igre, prežet z veliko osredotočenosti. Želimo ustvariti resnično močno ekipo, ki igra skupaj, kar se vidi na zunaj, in upam, da bomo prišli do te točke," je ob podpisu pogodbe z zmaji povedal Ogbeide.

"Z dodatkom Dereka Ogbeideja smo zaključili sestavo ekipe za novo sezono," je dejal Chechu Mulero, športni direktor Cedevite Olimpije.

Trener Zvezdan Mitrović je dodal: "Derek je drugačen profil igralca kot Martinas Geben, ki mu bo delal družbo na položaju centra. Gre za igralca v vzponu, ki je kariero začel v nižjih ligah, v prejšnji sezoni pa je v italijanskem državnem prvenstvu prikazal solidno igro na obeh straneh igrišča. Od njega pričakujemo dobro energijo, ker gre za fizičnega, atletskega, gibljivega in skočnega igralca s solidnim metom iz polrazdalje."