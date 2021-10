Derrick Rose partnerko zaprosil kar na parketu in poskrbel za vsak detajl

33-letni Derrick Rose je zaroko skrbno načrtoval, vse je pripravil do potankosti natančno. Od luči, večerje, do velikega zaslona, vse je bilo pripravljeno, da bo njegova zaročenka, s katero imata dva otroka (Layla Malibu in London Marley), zadovoljna. Par je sicer v zvezi že od leta 2016. "Nisem pričakoval, da se bodo stvari odvile v to smer. Nisem vedel, kako me boš sprejela. Toda ves ta čas sem upal, da mi boš verjela. Verjela besedam, da ti bom stal ob strani in da te bom večno ljubil. Ko sem te prvič videl, sem Ryanu (Allen, prijatelj še iz otroštva, op. p.) rekel, da bova skupaj. Trajalo je nekaj časa, saj sta najini srci bili ranjeni. Ustvarila sva lepo družino in nerazdružljivo zvezo. Hvala kraljica," je v posvetilu med drugim zapisal Rose na svojem Instagramu.