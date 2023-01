Deseti zaporedni poraz jezernikov v mestnem derbiju

Ekipa Indiana Pacers je doma ugnala Chicago Bullse s 116:110, za goste Goran Dragić ni igral, igralci Denver Nuggets pa so v New Orleansu z 99:98 premagali Pelicanse. Za zmagovite goste je Vlatko Čančar v 14 minutah in sedmih sekundah zbral dve točki, tri skoke in podajo. Denver je najboljša ekipa zahodnega dela lige in druga v ligi za Bostonom. Ta je v Miamiju izgubil s Heatom s 85:98. Domači so zaostajali že za 15 točk, a so nato Bam Adebayo (30 točk) in soigralci preobrnili potek tekme. V zadnji četrtini jim je to uspelo po delnem izidu 10:0 ter so zabeležili šesto zaporedno domačo zmago.