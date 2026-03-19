Detroit do nadaljnjega brez enega boljših igralcev lige Cunninghama

Pri Detroitu so nekaj optimizma vnesla namigovanja, da bo Cade Cunningham nared do začetka končnice. Ta se bo začela 18. aprila. Cunningham, ki je trenutno med najresnejšimi kandidati za najkoristnejšega igralca lige, je tekmo proti Washington Wizards zapustil zaradi krčev v hrbtu, kot so težave opisali pri Detroitu.

Dvakratni udeleženec tekme zvezd naj bi poškodbo staknil zgodaj v prvi četrtini, zatem je odigral še nekaj minut, sredi četrtine pa je zapustil igro. 24-letnik v povprečju dosega 24,5 točke in 9,9 podaje na tekmo. V tej sezoni je odigral 61 tekem, štiri manj od meje, ki v NBA zagotavlja potegovanje za nagrade rednega dela, kot so najkoristnejši igralec, člani najboljših peterk, najboljši obrambni igralec in druge.

Pistons z 49 zmagami in 19 porazi vodijo v vzhodni konferenci, sledijo jim Boston Celtics (46-23).