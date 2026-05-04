Detroit in Cleveland sta se izvlekla na sedmi tekmi

Za konjenike se je prednost domačega igrišča izkazala za ključno, saj so zmagali na vseh domačih tekmah proti Torontu in raptorje izločili še v četrtem (od štirih) medsebojnih dvobojev v končnici vzhodne konference. Cleveland je izničil zgodnji 10-točkovni zaostanek in ob polčasu izenačil na 49:49, v tretjo četrtino pa vstopil z delnim izidom 9:0. V tem delu igre je Jarrett Allen dosegel 14 od svojih 22 točk in deset od 19 skokov. "Svojim soigralcem sem želel le dokazati, da lahko zmagamo na tej tekmi," je po slavju dejal Allen, ki je dodal še dve ukradeni žogi in tri blokade. Njegova prevlada pod košem je pomagala Clevelandu "preskočiti" Toronto kar s 60-33.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

"Energija in trud, to je tisto, za kar verjamem, da nam prineseta zmago na teh tekmah," je še dejal Allen. "Če to počneš v obrambi, se vse prenese v napad. Vsaka tekma lahko pomeni konec sezone." Donovan Mitchell je za Cleveland dodal 22 točk, veteran James Harden pa 18. Pri gostih je 24 točk dosegel Scottie Barnes. Košarkarji Detroita, prvi nosilci vzhodne konference, pa so prav tako šele na sedmi tekmi premagali Orlando Magic s 116:94 in si priigrali polfinale vzhodne konference proti Clevelandu. Cade Cunningham je dosegel 32 točk in 12 podaj, Tobias Harris pa je k zmagi batov dodal 30 točk in devet skokov. Detroit je v dvoboju na štiri zmage zaostajal že z 1:3, nato pa dosegel tri zaporedne zmage.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

"To je res super," je Cunningham, potem ko so Pistons postali 15. ekipa, ki se je izvlekla po zaostanku z 1:3 le dan po tem, ko so Philadelphia 76ers dosegli takšen podvig proti Bostonu. "Imeli smo odličen redni del sezone, pred končnico smo si ustvarili veliko zagona. Izpad v prvem krogu bi bil res boleč. Vrnitev po zaostanku z 1:3, ko so bile kvote proti nam, in še domača zmaga - to je res dober občutek," je dejal Cunningham. "Resnično so nas pritisnili na mejo. Zaradi tega dvoboja, te ekipe smo zelo zrasli," je dodal prvi zvezdnik dvoboja. Paolo Banchero je za Orlando dosegel 38 točk z devetimi skoki in šestimi podajami, a je imel premalo podpore pri soigralcih.

Liga NBA, končnica, prvi krog, izida tekem:

- vzhodna konferenca: Detroit Pistons - Orlando Magic 116:94 - Detroit je napredoval s 4:3 v zmagah; Cleveland Cavaliers - Toronto Raptors 114:102 - Cleveland je napredoval s 4:3 v zmagah; Opomba: moštva v končnici igrajo na štiri zmage.