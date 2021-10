Detroit kot prvi do tretje zmage v sezoni

Na sobotnih košarkarskih tekmah NBA večera je odmevala predvsem zmaga Chicaga, ki je z 97:82 odpravil Detroit in kot prvi prišel do tretje zmage v mladi sezoni. Prvi strelec ekipe iz vetrovnega mesta je bil s 21 točkami DeMar DeRozan, ključno vlogo pa je odigral črnogorski center Nikola Vučević s kar 19 skoki in 15 točkami.

icon-expand Ja Morant FOTO: AP Los Angeles Clippers so na domačem parketu morali priznati premoč Memphisa s 120:114 za še drugi poraz. Za domačine iz mesta angelov je z 41 točkami blestel Paul George, na drugi strani so za Memphis vsi igralci začetne peterke dosegli dvomestno število točk, najbolj učinkovit pa je bil Ja Morant s 28 točkami. Izidi:

Cleveland Cavaliers - Atlanta Hawks 101:95 Indiana Pacers - Miami Heat 102:91 (podaljšek) Toronto Raptors - Dallas Mavericks 95:103

(Luka Dončić 27 točk, 12 podaj in 9 skokov v 38:53 minute za Dallas;

Goran Dragić 2 točki, 2 skoka in podaja v 14:28 minute za Toronto) Chicago Bulls - Detroit Pistons 97:82 Minnesota Timberwolves - New Orleans Pelicans 96:89 San Antonio Spurs - Milwaukee Bucks 111:121 Portland Trail Blazers - Phoenix Suns 134:105 LA Clippers - Memphis Grizzlies 114:120