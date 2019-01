Detroit napada Dallasovo trdnjavo

TEKMA



Slovenski košarkar Luka Dončić je pred dnevi s svojo ekipo Dallas Mavericks v ligi NBA v Teksasu gostil Los Angeles Clippersin se veselil komaj tretje zmage (106:98) na zadnjih desetih tekmah - Dallas je tretja najslabša ekipa zahoda. Harrison Barnes je bil z 20 točkami prvi strelec gostiteljev, Luka Dončić in Dennis Smith ml. pa sta jih vsak k zmagi dodala po 17. Slovenec je v zadnji četrtini dosegel ključni koš za Dallas in ga popeljal do lepe zmage. Devetnajstletni Ljubljančan si je parket delil z 21-letnim Smithom v odločilnih 2:14 minute tekme in skupaj sta gostiteljem pomagala do tako želenega uspeha in prekinitve negativne serije porazov..