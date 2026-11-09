Tudi brez Dončića prepričljivi: Los Angeles v derbiju vrha lige do zmage v Detroitu

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Luka Dončić zaradi težav s spodnjim delom hrbta ni nastopil. Ljubljančan je v tej sezoni v odlični formi, saj je na zadnjih štirih tekmah v povprečju dosegal 45 točk, devet skokov in osem asistenc. V njegovi odsotnosti je odgovornost prevzel Austin Reaves, ki je dosegel kar 43 točk in bil prvo ime srečanja. Pomemben delež k zmagi je prispeval tudi Walker Kessler z 12 točkami in 16 skoki.

Austin Reaves FOTO: Profimedia

Lakersi so obračun odprli silovito in si že v začetku druge četrtine priigrali ogromno prednost 40:14. V prvi četrtini so zadeli 16 od 23 metov iz igre (69,6 odstotka), med drugim tudi pet od osmih metov za tri točke. Detroit se kljub slabemu začetku ni predal. Gostitelji so z odlično drugo četrtino zmanjšali zaostanek, Daniss Jenkins pa je z metom za tri točke ob zvoku sirene poskrbel, da so Pistonsi ob polčasu zaostajali le še s 48:61.

Jenkins je nato nadaljeval odlično predstavo in tekmo končal z osebnim rekordom kariere 31 točkami, Kevin Huerter pa je s klopi dodal 24 točk. Prav rezervista sta bila gonilna sila Detroita, saj sta skupaj presegla učinek celotne začetne peterke (44:30). Pistonsi so se v tretji četrtini približali na vsega tri točke zaostanka (81:84), potem ko so niz 13:2 zaključili s štirimi zaporednimi položanji. V zadnjem delu so večkrat zagrozili, vendar niso uspeli dokončati preobrata.

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Ključni trenutek je prišel 46 sekund pred koncem, ko je Reaves zadel težak met za tri točke in Lakersom zagotovil mirnejšo končnico. Nato je zmago dokončno potrdil še z natančnimi prostimi meti. Detroit je tako po obetavnem začetku sezone (6 zmag in 1 poraz) doživel drugi zaporedni poraz, Lakersi pa so prišli do pomembne zmage kljub odsotnosti enega svojih največjih zvezdnikov. Izid, liga NBA, redni del:

Detroit Pistons - Los Angeles Lakers 116:121 (14:38, 34:23, 33:27, 35:33)