Dallas brez Dončića poražen v Minnesoti

Liga NBA je sicer odpovedala tekmo Brooklyn Nets proti Denver Nuggets Vlatka Čančarja, tekme med Atlanta Hawks in Cleveland Cavaliers ter Philadelphia 76ers proti New Orleans Pelicans. Odpovedan je bil tudi obračun med Toronto Raptors in Orlando Magic, ki je bilo na sporedu v ponedeljek, ter dan pozneje srečanje med Brooklynom in Washington Wizards.Po nekaterih informacijah je bilo v protikoronskih protokolih vsaj 75 igralcev lige NBA.

Dallas, ki je v tretji četrtini ostal še brez latvijskega centra Dallas Kristapsa Porzingisa (13 točk, trije skoki), ki si je poškodoval levo nogo, je zabeležil šesti poraz na zadnjih desetih tekmah. Mavericks so sedaj na devetem mestu zahodnega dela lige, tik pred njimi so Denver, Los Angeles Lakers in Minnesota, za katero je Karl-Anthony Towns dosegel 24 točk, D'Angelo Russell pa 22. Ob porazu proti neposrednim tekmecem za končnico pa je Dallasu šel na roko poraz Lakers, v Chicagu so jih Bulls premagali s 115:110.