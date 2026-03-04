Naslovnica
Košarka

Detroit po presenetljivem porazu v Clevelandu ni več prvi v ligi

Cleveland, 04. 03. 2026 07.43 pred 15 minutami 2 min branja 0

Avtor:
M.J. STA
James Harden v dresu Cleveland Cavaliersov še ni doživel poraza

Detroit Pistons ostajajo številka 1 v vzhodni konferenci, ne pa več tudi v severnoameriški ligi NBA. Bate so namreč s 113:109 presenetljivo ugnali Cleveland Cavaliers, čeprav je pri slednjih zaradi poškodbe manjkal Donovan Mitchell. To je bil šele 15. poraz Detroita v sezoni.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Jaylon Tyson je dosegel 22 točk, James Harden in Evan Mobley pa sta jih k zmagi prispevala po 18, s čimer sta konjenikom pred domačimi navijači prinesla impresivno zmago. "To je dobra zmaga, nikakor ne popolna, ampak jo bomo izkoristili," je po tekmi dejal domači trener Kenny Atkinson. Jalen Duren je bil s 24 točkami najboljši strelec Detroita, a je bil to frustrirajoči večer za zvezdnika batov Cada Cunninghama, ki ga je neusmiljena obramba Clevelanda omejila na le deset točk.

"Samo pošiljajte igralce nadenj, poskušajte ga izčrpati, borite se in ga poskušajte zadržati zunaj črte za proste mete," je Atkinson povedal o Clevelandovem pristopu do Cunninghama. Kljub porazu je Detroit z izkupičkom 45-15 ostal na vrhu vzhodne konference, s štirimi zmagami in pol prednosti pred drugouvrščenim Bostonom. Cleveland je izboljšal svoj izkupiček na 39-24 in je na četrtem mestu vzhoda.

Victor Wembanyama
Victor Wembanyama
FOTO: Profimedia

San Antonio Spurs so na gostovanju s 131:91 uničili Philadelphia 76ers. Navijači Sixers so se začeli zgrinjati proti izhodu dvorane že precej pred koncem tekme, ko je San Antonio proti koncu tretje četrtine povedel z 49 točkami naskoka. Osem igralcev San Antonia je tekmo končalo z dvomestnim številom točk, Devin Vassell in Dylan Harper pa sta bila najboljša strelca z 22.

Preberi še Lakersi z delnim izidom 12:0 tlakovali pot do tretje zmage v nizu

"Ni bila nobena neverjetna individualna predstava, ampak le dobra ekipna igra," je dejal Victor Wembanyama, ki je za San Antonio prispeval deset točk. "Ko smo zbrani, ko se kot ekipa tako počutimo, mislim, da smo najboljša ekipa na svetu," je dodal Francoz.

Oklahoma City Thunder je ohranila prednost v zahodni konferenci kljub porazu na gostovanju pri Chicago Bulls s 108:116. Zdaj ima na vrhu lestvice tri tekme prednosti pred San Antoniom. V Minneapolisu je Anthony Edwards s 41 točkami pomagal Minnesoti Timberwolves do zmage nad Memphis Grizzlies s 117:110, medtem ko so bili v Torontu New York Knicks premočni za Raptors in so zmagali s 111:95.

Izidi:
Charlotte Hornets - Dallas Mavericks 117:90

Cleveland Cavaliers - Detroit Pistons 113:109

Orlando Magic - Washington Wizards 126:109

Miami Heat - Brooklyn Nets 124:98

Toronto Raptors - New York Knicks 95:111

Philadelphia 76ers - San Antonio Spurs 91:131

Chicago Bulls - Oklahoma City Thunder 108:116

Minnesota Timberwolves - Memphis Grizzlies 117:110

Los Angeles Lakers - New Orleans Pelicans 110:101
(Luka Dončić: 27 točk, 10 skokov, 7 podaj, 7 izg. žog za LA)

Sacramento Kings - Phoenix Suns 103:114

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
košarka nba

Lakersi z delnim izidom 12:0 tlakovali pot do tretje zmage v nizu

