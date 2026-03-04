Detroit po presenetljivem porazu v Clevelandu ni več prvi v ligi

Jaylon Tyson je dosegel 22 točk, James Harden in Evan Mobley pa sta jih k zmagi prispevala po 18, s čimer sta konjenikom pred domačimi navijači prinesla impresivno zmago. "To je dobra zmaga, nikakor ne popolna, ampak jo bomo izkoristili," je po tekmi dejal domači trener Kenny Atkinson. Jalen Duren je bil s 24 točkami najboljši strelec Detroita, a je bil to frustrirajoči večer za zvezdnika batov Cada Cunninghama, ki ga je neusmiljena obramba Clevelanda omejila na le deset točk.
"Samo pošiljajte igralce nadenj, poskušajte ga izčrpati, borite se in ga poskušajte zadržati zunaj črte za proste mete," je Atkinson povedal o Clevelandovem pristopu do Cunninghama. Kljub porazu je Detroit z izkupičkom 45-15 ostal na vrhu vzhodne konference, s štirimi zmagami in pol prednosti pred drugouvrščenim Bostonom. Cleveland je izboljšal svoj izkupiček na 39-24 in je na četrtem mestu vzhoda.
San Antonio Spurs so na gostovanju s 131:91 uničili Philadelphia 76ers. Navijači Sixers so se začeli zgrinjati proti izhodu dvorane že precej pred koncem tekme, ko je San Antonio proti koncu tretje četrtine povedel z 49 točkami naskoka. Osem igralcev San Antonia je tekmo končalo z dvomestnim številom točk, Devin Vassell in Dylan Harper pa sta bila najboljša strelca z 22.
"Ni bila nobena neverjetna individualna predstava, ampak le dobra ekipna igra," je dejal Victor Wembanyama, ki je za San Antonio prispeval deset točk. "Ko smo zbrani, ko se kot ekipa tako počutimo, mislim, da smo najboljša ekipa na svetu," je dodal Francoz.
Oklahoma City Thunder je ohranila prednost v zahodni konferenci kljub porazu na gostovanju pri Chicago Bulls s 108:116. Zdaj ima na vrhu lestvice tri tekme prednosti pred San Antoniom. V Minneapolisu je Anthony Edwards s 41 točkami pomagal Minnesoti Timberwolves do zmage nad Memphis Grizzlies s 117:110, medtem ko so bili v Torontu New York Knicks premočni za Raptors in so zmagali s 111:95.
Izidi:
Charlotte Hornets - Dallas Mavericks 117:90
Cleveland Cavaliers - Detroit Pistons 113:109
Orlando Magic - Washington Wizards 126:109
Miami Heat - Brooklyn Nets 124:98
Toronto Raptors - New York Knicks 95:111
Philadelphia 76ers - San Antonio Spurs 91:131
Chicago Bulls - Oklahoma City Thunder 108:116
Minnesota Timberwolves - Memphis Grizzlies 117:110
Los Angeles Lakers - New Orleans Pelicans 110:101
(Luka Dončić: 27 točk, 10 skokov, 7 podaj, 7 izg. žog za LA)
Sacramento Kings - Phoenix Suns 103:114
