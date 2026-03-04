Detroit po presenetljivem porazu v Clevelandu ni več prvi v ligi

Jaylon Tyson je dosegel 22 točk, James Harden in Evan Mobley pa sta jih k zmagi prispevala po 18, s čimer sta konjenikom pred domačimi navijači prinesla impresivno zmago. "To je dobra zmaga, nikakor ne popolna, ampak jo bomo izkoristili," je po tekmi dejal domači trener Kenny Atkinson. Jalen Duren je bil s 24 točkami najboljši strelec Detroita, a je bil to frustrirajoči večer za zvezdnika batov Cada Cunninghama, ki ga je neusmiljena obramba Clevelanda omejila na le deset točk.

"Samo pošiljajte igralce nadenj, poskušajte ga izčrpati, borite se in ga poskušajte zadržati zunaj črte za proste mete," je Atkinson povedal o Clevelandovem pristopu do Cunninghama. Kljub porazu je Detroit z izkupičkom 45-15 ostal na vrhu vzhodne konference, s štirimi zmagami in pol prednosti pred drugouvrščenim Bostonom. Cleveland je izboljšal svoj izkupiček na 39-24 in je na četrtem mestu vzhoda.