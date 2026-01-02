Detroit po zmagi nad jezerniki izgubil proti Miamiju

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

Pistons so doživeli tretji poraz v štirih zadnjih odigranih tekmah, a imajo z razmerjem 25-9 v zmagah in porazih še vedno drugi najboljši izkupiček v ligi NBA za vodilnim v zahodni konferenci Oklahoma Cityjem (29-5). Cade Cunningham je za Detroit dosegel 31 točk, 11 podaj in osem skokov. Nathan Powell je zadel sedem trojk, Jaime Jaquez je s klopi dosegel 19 točk, Andrew Wiggins je dodal 17 točk, Bam Adebayo pa 15 točk in 14 skokov, Heat pa so izboljšali svoj izkupiček na 19-15 in so na sedmem mestu v razvrstitvi vzhodne konference.

Niz zmag so na štiri tekme podaljšali tudi člane zasedbe Houston Rockets, ki so se odlično odrezali po zaslugi Kevina Duranta, ki je za zmago nad Brooklyn Nets s 120:96 dosegel 22 točk in 11 asistenc. To je bil njegov najboljši dosežek v sezoni. Blestel je tudi Amen Thompson, ki je dodal 23 točk. V Dallasu, kjer je pred lansko šokantno selitvijo v Los Angeles, ki je pretresla svet košarke, igral slovenski as Dončić, je Tyrese Maxey dosegel 34 točk, 10 podaj in osem skokov ter Philadelphia 76ers popeljal do zmage nad domačimi Mavericks s 123:108. Za Sixers je 23 točk dosegel V.J. Edgecombe, Joel Embiid jih je dodal 22, 19 točk, sedem skokov in tri blokade pa je vpisal rezervist Quentin Grimes. "Moral sem priti v igro in poskusiti biti samo jaz, biti agresiven, biti v napadu, poskusiti vključiti sebe in soigralce," je dejal Grimes.

