Košarka

Detroit po zmagi nad jezerniki izgubil proti Miamiju

Detroit, 02. 01. 2026 09.09 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
STA
Cade Cunningham

Vodilna ekipa vzhodne konference severnoameriške košarkarske lige NBA Detroit Pistons je po zmagi v Los Angelesu proti Lakers, za katere igra slovenski zvezdnik Luka Dončić, doživela domač poraz. Norman Powell je dosegel največ točk na tekmi (36), Miami Heat pa je proti batom dosegel svojo četrto zaporedno zmago (118:112).

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Pistons so doživeli tretji poraz v štirih zadnjih odigranih tekmah, a imajo z razmerjem 25-9 v zmagah in porazih še vedno drugi najboljši izkupiček v ligi NBA za vodilnim v zahodni konferenci Oklahoma Cityjem (29-5).

Cade Cunningham je za Detroit dosegel 31 točk, 11 podaj in osem skokov.

Nathan Powell je zadel sedem trojk, Jaime Jaquez je s klopi dosegel 19 točk, Andrew Wiggins je dodal 17 točk, Bam Adebayo pa 15 točk in 14 skokov, Heat pa so izboljšali svoj izkupiček na 19-15 in so na sedmem mestu v razvrstitvi vzhodne konference.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Niz zmag so na štiri tekme podaljšali tudi člane zasedbe Houston Rockets, ki so se odlično odrezali po zaslugi Kevina Duranta, ki je za zmago nad Brooklyn Nets s 120:96 dosegel 22 točk in 11 asistenc. To je bil njegov najboljši dosežek v sezoni. Blestel je tudi Amen Thompson, ki je dodal 23 točk.

V Dallasu, kjer je pred lansko šokantno selitvijo v Los Angeles, ki je pretresla svet košarke, igral slovenski as Dončić, je Tyrese Maxey dosegel 34 točk, 10 podaj in osem skokov ter Philadelphia 76ers popeljal do zmage nad domačimi Mavericks s 123:108.

Za Sixers je 23 točk dosegel V.J. Edgecombe, Joel Embiid jih je dodal 22, 19 točk, sedem skokov in tri blokade pa je vpisal rezervist Quentin Grimes.

"Moral sem priti v igro in poskusiti biti samo jaz, biti agresiven, biti v napadu, poskusiti vključiti sebe in soigralce," je dejal Grimes.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Sixers so izboljšali svoj izkupiček na 18-14 in se uvrstili na peto mesto v vzhodni konferenci, medtem ko so Mavericks, ki jih je vodil Max Christie z 18 točkami, izgubili četrtič zaporedoma in imajo razmerje 12 zmag in 23 porazov. Dallas je trenutno na 13. mestu na lestvici zahoda.

Grimes meni, da ima Philadelphia možnost, da postane ena glavnih kandidatk za uvrstitev v končnico vzhodne konference. Embiid se je vrnil po poškodbi, Paul George pa igra kot v svojih najboljših dneh pri Los Angeles Clippers.

"Joela vračamo v polno formo, Paul pa se vrača tja, kjer je bil, ko je bil pri Clippersih, zato moramo jemati stvari iz dneva v dan in se nenehno usklajevati. Mislim, da smo lahko ena boljših ekip na vzhodu, absolutno."

Oklahoma za slovo od leta z novo visoko zmago

