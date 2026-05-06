Detroit povedel v seriji proti Clevelandu

Cade Cunningham je dosegel 23 točk. Cunningham je bil eden od šestih igralcev Detroita, ki so končali z dvomestnim številom točk, Tobias Harris je dodal 20 točk, Duncan Robinson pa je dosegel pet trojk in dosegel 19 točk v Little Caesars Areni v Detroitu. Videti je bilo, da bodo prvopostavljeni bati po prevladi v prvem polčasu in 17-točkovni prednosti v tretji tretjini zlahka prišli do zmage.

Vendar pa je živahni napad Clevelanda goste približal na štiri točke, preden je Detroit v zadnji četrtini končno znova uveljavil svojo premoč. Daniss Jenkins je s klopi dodal 12 točk, Ausar Thompson in Jalen Duren pa sta dosegla po 11 točk. Donovan Mitchell je bil vodilni igralec Clevelanda s 23 točkami, vključno s štirimi trojkami, James Harden pa je dosegel 22 točk z osmimi skoki in sedmimi podajami.

"To je bila odlična ekipna zmaga, ko smo se borili za vsako žogo in bili odločni v skoku," je Cunningham povedal za televizijo NBC. "Ampak to je šele ena zmaga, moramo se vrniti in to ponoviti."

Detroit se je prebil v polfinale konference, potem ko je v prvem krogu premagal Orlando s 4:3 v zmagah.

Izida, končnica, 2. krog:

- vzhodna konferenca:

Detroit Pistons - Cleveland Cavaliers 111:101

- Detroit je povedel z 1:0 v zmagah;

- zahodna konferenca:

Oklahoma City Thunder - Los Angeles Lakers 108:90

(Luka Dončić ni igral za Lakers zaradi poškodbe)

- Thunder je povedel z 1:0 v zmagah.