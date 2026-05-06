Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Liga prvakov Nogomet Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Kolesarstvo Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Košarka

Detroit povedel v seriji proti Clevelandu

Detroit, 06. 05. 2026 07.42 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
M.J. STA
Cade Cunningham

Na drugi tekmi končnice je najboljša ekipa vzhodne konference v rednem delu sezone Detroit Pistons zdržala pritisk ter premagala četrtopostavljeno zasedbo Cleveland Cavaliers z izidom 111:101 ter povedla v polfinalni seriji vzhodne konference lige NBA.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Cade Cunningham je dosegel 23 točk. Cunningham je bil eden od šestih igralcev Detroita, ki so končali z dvomestnim številom točk, Tobias Harris je dodal 20 točk, Duncan Robinson pa je dosegel pet trojk in dosegel 19 točk v Little Caesars Areni v Detroitu. Videti je bilo, da bodo prvopostavljeni bati po prevladi v prvem polčasu in 17-točkovni prednosti v tretji tretjini zlahka prišli do zmage.

Cade Cunningham
Cade Cunningham
FOTO: AP

Vendar pa je živahni napad Clevelanda goste približal na štiri točke, preden je Detroit v zadnji četrtini končno znova uveljavil svojo premoč. Daniss Jenkins je s klopi dodal 12 točk, Ausar Thompson in Jalen Duren pa sta dosegla po 11 točk. Donovan Mitchell je bil vodilni igralec Clevelanda s 23 točkami, vključno s štirimi trojkami, James Harden pa je dosegel 22 točk z osmimi skoki in sedmimi podajami.

Preberi še Oklahoma na uvodni tekmi polfinala konference upravičila vlogo favorita

"To je bila odlična ekipna zmaga, ko smo se borili za vsako žogo in bili odločni v skoku," je Cunningham povedal za televizijo NBC. "Ampak to je šele ena zmaga, moramo se vrniti in to ponoviti."

Detroit se je prebil v polfinale konference, potem ko je v prvem krogu premagal Orlando s 4:3 v zmagah.

Izida, končnica, 2. krog:
- vzhodna konferenca:
Detroit Pistons - Cleveland Cavaliers 111:101

- Detroit je povedel z 1:0 v zmagah;

- zahodna konferenca:
Oklahoma City Thunder - Los Angeles Lakers 108:90

(Luka Dončić ni igral za Lakers zaradi poškodbe)

- Thunder je povedel z 1:0 v zmagah.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
košarka nba

Olympiakos na zaključni turnir, Hapoel izsilil četrto tekmo

24ur.com Atlanta še drugič zapored ugnala prvo ekipo lige, Oklahoma še trdneje v vodstvu zahoda
24ur.com Detroit in Cleveland sta se izvlekla na sedmi tekmi
24ur.com Boston vnovič povedel v seriji
24ur.com NBA: Detroitu le še ena zmaga
24ur.com Detroit po presenetljivem porazu v Clevelandu ni več prvi v ligi
24ur.com Cleveland razbil Milwaukee za 40, Boston gladko preko San Antonia
24ur.com Cleveland s kar 55 točkami razlike še četrtič v seriji pometel z Miamijem
Priporoča
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 15
  • 16
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Met Gala 2026: Nicole Kidman in njena hči Sunday Rose v središču pozornosti
Počitnice v Toskani: Izlet, ki si ga bo otrok zapomnil za vedno
Počitnice v Toskani: Izlet, ki si ga bo otrok zapomnil za vedno
Imena za rojene v maju, ki jih predlaga numerologinja
Imena za rojene v maju, ki jih predlaga numerologinja
Kim Kardashian za ozadje telefona izbrala samo enega otroka
Kim Kardashian za ozadje telefona izbrala samo enega otroka
zadovoljna
Portal
Srbska lepotica po ločitvi že v novem razmerju
Dnevni horoskop: Ovni so polni idej, raki iščejo odgovore
Dnevni horoskop: Ovni so polni idej, raki iščejo odgovore
To je trenutno najbolj zaželen model balerink
To je trenutno najbolj zaželen model balerink
To vedno pozabimo očistiti
To vedno pozabimo očistiti
vizita
Portal
Diagnozo je našla na internetu in končno začela hujšati, a brez injekcij ne more
Kako jesti 'normalno' in vseeno izboljšati svoje zdravje do poletja
Kako jesti 'normalno' in vseeno izboljšati svoje zdravje do poletja
Študija je končno razkrila, katero mleko je bolj zdravo za srce
Študija je končno razkrila, katero mleko je bolj zdravo za srce
Zdravniki opozarjajo: sedenje lahko sklepe obrabi hitreje, kot si mislite
Zdravniki opozarjajo: sedenje lahko sklepe obrabi hitreje, kot si mislite
cekin
Portal
Pozabili ste plačati davek? Kazen je lahko tudi 5.000 evrov, a veliko ljudi za to sploh ne ve
Kako preživeti do naslednje plače (in pri tem ne trpeti)?
Kako preživeti do naslednje plače (in pri tem ne trpeti)?
Več hrane za manj denarja: Pametni triki, ki dejansko delujejo
Več hrane za manj denarja: Pametni triki, ki dejansko delujejo
Modni spektakel podira rekorde: kako je film v hipu napolnil blagajne
Modni spektakel podira rekorde: kako je film v hipu napolnil blagajne
moskisvet
Portal
Kako je nekdanji davčni svetovalec ustvaril eno najbolj priljubljenih pic v Sloveniji?
Nekoč zvezda, danes voznik avtobusa: po prevari ostal brez prihrankov
Nekoč zvezda, danes voznik avtobusa: po prevari ostal brez prihrankov
Mladi izgubljajo nadzor: ta odvisnost postaja vse pogostejša
Mladi izgubljajo nadzor: ta odvisnost postaja vse pogostejša
Damjan Murko razkril, kaj ohranja njegov 18-letni zakon tako močan
Damjan Murko razkril, kaj ohranja njegov 18-letni zakon tako močan
dominvrt
Portal
Vrt v maju: kaj posaditi in katera vrtna opravila so ključna
Kaj storiti, če na svojem vrtu opazite čebelji roj
Kaj storiti, če na svojem vrtu opazite čebelji roj
Ta trik z vzglavnikom ohrani posteljnino svežo več mesecev
Ta trik z vzglavnikom ohrani posteljnino svežo več mesecev
Pastirica Petra: Navdihujoča zgodba o življenju v sožitju z naravo
Pastirica Petra: Navdihujoča zgodba o življenju v sožitju z naravo
okusno
Portal
Sestavina, ki jo marsikdo obožuje, lahko prispeva k daljšemu življenju
Večerja, ki nasiti, a ne redi: pripravljena iz samo 4 sestavin
Večerja, ki nasiti, a ne redi: pripravljena iz samo 4 sestavin
Trik za najbolj sočnega piščanca, ki ga večina sploh ne pozna
Trik za najbolj sočnega piščanca, ki ga večina sploh ne pozna
Hitra sladica, ko se vam po službi "zalušta" nekaj sladkega
Hitra sladica, ko se vam po službi "zalušta" nekaj sladkega
voyo
Portal
Previdno z željami
Kmetija
Kmetija
Naključni morilec
Naključni morilec
Delovna akcija
Delovna akcija
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1696