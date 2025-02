Detroit presenetljivo zlahka ugnal branilce naslova iz Bostona

Košarkarji Detroit Pistons so v domači Little Caesars Areni več kot zasluženo s 117:97 premagali branilce naslova Boston Celtics. Pri prvakih lige NBA iz leta 2004 je bil s 26 točkami najučinkovitejši Malik Beasley, medtem ko je pri gostih največ točk dosegel Jayson Tatum (27). Minulo noč sta bili uspešni tudi zasedbi New York Knicks in Indiana Pacers, ki sta bili boljši od Philadelphie 76ers oziroma Toronto Raptors.